Jovencita pierde el control y vuelca en su Jeep frente al monumento a Cuauhtémoc

Una joven conductora perdió el control de una camioneta Jeep y terminó volcada durante la madrugada de este jueves, luego de impactarse contra dos piedras ubicadas en el área verde de la glorieta del monumento a Cuauhtémoc. Las cuatro ocupantes resultaron ilesas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 04:20 horas , en la intersección de la Prolongación Cuauhtémoc y la calle Isauro Venzor. La camioneta, de color blanco y modelo reciente, era conducida por una joven que viajaba acompañada de otras tres mujeres.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba por la Prolongación Cuauhtémoc cuando, aparentemente debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, perdió el control del vehículo al llegar a la glorieta.

La camioneta salió de la vialidad, ingresó al área verde y chocó contra dos piedras de gran tamaño que se encuentran como parte del ornamento del lugar. Debido al impacto, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado.

Técnicos en urgencias médicas del Sistema Estatal de Emergencias Médicas (SEEM) revisaron a las cuatro ocupantes, sin que fuera necesario trasladarlas a un hospital. El accidente dejó únicamente daños materiales de consideración.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento, abanderar la zona y elaborar el croquis correspondiente. Posteriormente, la camioneta fue retirada mediante una grúa y trasladada al corralón.