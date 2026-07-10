Jóvenes Construyendo el Futuro: Prevén incorporar a más municipios en Durango

A través del programa “Jóvenes construyendo el futuro” siete de cada 10 beneficiarios han logrado incorporarse al mercado laboral, lo que representa el triple de la tasa de empleabilidad que se registra cuando buscan trabajo por su cuenta, informó el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Marath Baruch Bolaños López, quien dio a conocer que este programa ha incorporado a 58 mil 233 jóvenes en el estado de Durango.

En entrevista para El Siglo de Durango, reveló que la incorporación al programa en la entidad será rotativa por lo que más adelante podría contemplarse nuevamente la capital. Y es que, este año se está aplicando únicamente en ocho municipios que fueron catalogados como prioritarios por las condiciones de vulnerabilidad de las juventudes.

“Lo que vamos a hacer es ir dando los anuncios de qué municipios se van a ir incorporando para que con ello tengan las oportunidades, sobre todo, en los sectores donde más se requiere (…) conforme vamos cumpliendo con las metas de atención y priorización de los municipios es que vamos a ir dando también la incorporación en otros municipios. Para el caso de la ciudad de Durango, para dar una muestra, tenemos básicamente una quinta parte de los jóvenes actuales en esta ciudad y lo que queremos es justamente que se dé oportunidad en otros municipios porque además Durango es un estado vastísimo, muy amplio y también hay necesidades en diversos municipios donde queremos priorizarlo”, mencionó.

Explicó que se busca que los jóvenes puedan acceder al empleo ya que la falta de experiencia en ocasiones los limita, además de impactar en las causas que generan la inseguridad , tales como la vinculación de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en actividades fuera de la ley.

Respecto a las críticas que ha habido del programa, enfatizó que las reglas de operación son claras y participa el Gobierno de México otorgando nueve mil 582 pesos, así como la incorporación al IMSS, pero también tienen una corresponsabilidad las empresas para su cumplimiento. Por lo que se revisa que haya las condiciones necesarias para recibir a los jóvenes, quienes son los que deciden donde se quieren capacitar.

“Ha habido información malintencionada donde en muchas ocasiones buscan confundir. Sabemos muy bien cómo se ha referido de manera muy injusta durante décadas a los jóvenes que no tuvieron el derecho al trabajo o a la educación como ninis, como que no estudian ni trabajan porque quieren, como si fuese una cuestión de voluntad, cuando en muchas ocasiones fue esa falta de derechos”, manifestó.

Por lo que enfatizó que el programa es para la capacitación en el trabajo y, cuando se detecta que esto no se está cumpliendo, se retira el apoyo para que otro joven pueda aprovecharlo.

Asimismo, afirmó que en Durango se registran cifras de crecimiento sostenido en materia de empleo y se busca que el ingreso en la entidad alcance el salario general que se tiene registrado de base, para que mejore la remuneración de los trabajadores, además de que se cubran sus derechos laborales.