Jubilados de empresas públicas y organismos federales denuncian incumplimiento de convenios

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se manifestaron en la Plaza IV Centenario para denunciar la violación de sus derechos laborales. Carlos Gallegos De la Cruz, extrabajador del Centro de Control, así como Gabriela Alvarado, jubilada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), expusieron que tras una reforma se desconocieron los convenios establecidos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

“A partir de la publicación del artículo 127 Constitucional se violaron derechos adquiridos. Nosotros trabajamos en diferentes dependencias en las cuales ya habíamos cumplido con un contrato en el que se establecían los años de servicio, las condiciones en las cuales nos teníamos nosotros que jubilar. Fuimos ante una Junta de Conciliación, de mutuo acuerdo empresa y trabajador, firmamos un convenio, el cual pasó a ser cosa juzgada”, señaló Gallegos De la Cruz.

Por lo que dijo que se violó el artículo 14 de la Constitución que establece que un artículo no puede ser aplicado de forma retroactiva.

De acuerdo con los manifestantes, la problemática afecta a cerca de 98 mil jubilados y sus familias, a nivel nacional ya que la Alianza Nacional de Jubilados agrupa a extrabajadores de distintas empresas públicas y organismos del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos (Pemex), Sector bancario (Nafin y Bancomext), así como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Aseguraron que se actuó de forma arbitraria ya que las demandas de amparo promovidas en distintos estados fueron desechadas luego de que se centralizaron en tres juzgados de la Ciudad de México, impidiendo que los casos fueran revisados a fondo o que se concedieran suspensiones.

Ante ello, buscarán agotar los recursos legales disponibles en México, para posteriormente recurrir a tribunales e instancias internacionales para la restitución de sus derechos.