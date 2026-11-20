Lo que debía ser una noche de viernes de beisbol terminó en momentos de incertidumbre y preocupación. El encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico, fue suspendido luego de los hechos violentos registrados en distintos puntos de Guasave, Sinaloa.

El partido se disputaba en el Kuroda Park, casa de los Algodoneros, cuando la situación de inseguridad en los alrededores del inmueble obligó a detener las acciones durante la parte alta de la tercera entrada.

La situación generó momentos de tensión entre los asistentes al Kuroda Park, ya que, ante la cercanía de los hechos violentos con el estadio, los aficionados tuvieron que resguardarse dentro del inmueble.

Hasta la noche de este viernes, no se ha informado oficialmente cuándo podría reanudarse o reprogramarse el compromiso, ni cuál será la determinación de la Liga Mexicana del Pacífico respecto al resto de la serie entre ambas novenas.

Marinos se enfrentan a grupo armado

En la zona de Callejones de Guasavito y del Río Sinaloa, en el municipio de Guasave, se reportó un enfrentamiento entre personal naval y un grupo armado, por lo que fueron desplegados helicópteros y personal terrestre del Ejército y de la Policía de Protección Ciudadana Federal, sin que se tenga información sobre lesionados.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado pidió a la población de Guasave mantenerse en resguardo y no circular por esa zona, ya que el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo especial para restablecer el orden.

A través de un breve comunicado solo informó que elementos federales fueron víctimas de una agresión armada, por lo que estos respondieron y se movilizaron nuevas fuerzas de apoyo a esos puntos, donde el personal de Marina mantiene una confrontación.

Por medio de redes sociales, los vecinos de la zona cercana a lo que se conoce como el malecón, pegado al río Sinaloa y en los callejones de Guasavito, reportaron persecuciones con fuertes intercambios de disparos de grueso calibre y el sonido de helicópteros que en sobrevuelos realizaron disparos contra una camioneta blindada.