Juez federal concede amparo para que estatua de Francisco Villa no sea removida

Tras las manifestaciones realizadas para evitar que la estatua de Francisco Villa, ubicada en el bulevar de la Juventud, sea retirada por autoridades estatales, este viernes un juez federal concedió un amparo para que se mantenga en ese lugar.

De acuerdo a la información que circula, la vigencia de este mandato es provisional y fue otorgado a la Fundación Montoya de la Cruz , quienes ha mantenido su firme posicionamiento para pedir que no se la lleven a otro sitio luego de que se informara que se pretende colocar una nueva pero cerca de la Central Camionera.

El veredicto fue compartido a través de redes sociales, en donde se lee que, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, debe mantenerse las cosas en el estado que se encuentran.

"De tal suerte que, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a la persona quejosa para efecto de que se mantengan las cosas en el estado que se encuentran , esto es, para que las autoridades responsables en en el ámbito de sus respectivas atribuciones se abstengan de realizar cualquier acto material tendiente del desmantelamiento, corte, remoción, traslado del '...Monumento Escultórico en honor al General Francisco Villa...'", se lee.

Asimismo, se señala que deben procurar su conservación en el estado físico que actualmente se encuentra hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.