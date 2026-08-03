L Os "derechos de las audiencias" es la última embestida del régimen político que nos gobierna para disminuir la capacidad real de los mexicanos para ejercer derechos.

Con la presentación de los "Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias" (en adelante Lineamientos) el gobierno busca institucionalizar una necesidad que tiene cualquier régimen autoritario: establecer, en sus términos, la "verdad" de cualquier hecho.

Con estos Lineamientos ya no estamos hablando solamente de la necesidad de dominar la narrativa pública, estamos hablando, en última instancia, de monopolizar la definición de lo que es verdad y lo que no para las audiencias.

Bajo el argumento de defender el derecho de los ciudadanos a recibir noticias verificadas, el gobierno busca convertirse en juez y parte en la definición de la "verdad" como es presentada en los programas de radio y televisión. Además, la Presidenta planteó la posibilidad de ampliar dichos lineamientos a medios impresos, redes sociales y a espacios digitales.

Quienes defienden la propuesta argumentan que estamos ante un falso debate, que los "Defensores de las Audiencias" son designados por los medios de comunicación; que los ciudadanos tenemos derecho a tener espacios noticiosos sin "mentiras". Lamentablemente para ellos, estos argumentos no se sostienen ante un análisis mínimo.

La última instancia en el proceso administrativo definido en los Lineamientos es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (en adelante Comisión). Es decir, si una persona no está conforme con la resolución del Defensor de las Audiencias del medio que presuntamente vulneró sus derechos, puede interponer una inconformidad ante la Comisión.

La Comisión es un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que a su vez depende del Ejecutivo Federal. En última instancia, el gobierno es juez y parte, ya que la Comisión que define la "verdad" depende del Poder Ejecutivo.

Entre las críticas a los Lineamientos está la de Leopoldo Maldonado, un experto en libertad de expresión que acaba de ser designado por la ONU como "Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión". Maldonado considera que los Lineamientos no cumplen con los estándares internacionales de libertad de expresión y que, dadas las ambigüedades en sus definiciones, pueden generar autocensura en los medios de comunicación.

La autocensura, considera Maldonado, puede darse debido a que la Comisión puede imponer multas que van del 0.01% al 1% de los ingresos acumulables a un concesionario. Si estamos hablando de una multa por evento, imagine usted, estimada lectora, estimado lector, un escenario en que hay una avalancha de inconformidades ante la Comisión para denunciar el contenido que trasmite un concesionario.

La imposición de multas podría, eventualmente, llevar a la quiebra a cualquier empresa concesionaria. Ante ese escenario, la decisión más racional para los concesionarios es auto censurar los contenidos que transmite a sus audiencias, lo que, paradójicamente, vulnera el derecho a recibir información.

X: @jesusmenav

Llegó sin anunciarse y me dijo de buenas a primeras:

-Soy el mejor color.

Era el rojo.

Me molestó su vanidad. Le pregunté:

-¿Cómo sabe usted que es el mejor color?

Respondió:

-Porque soy el preferido de la gente. De cada diez personas, por lo menos siete dicen que el rojo es su color favorito.

Aduje:

-Eso no significa que sea el mejor. Otros colores hay sin los cuales el espectro de Newton sería sólo un fantasma: el azul, el verde, el amarillo. Todos son importantes. En un momento dado cada uno de ellos es el mejor color.

Al rojo le indignó mi observación. Lo supe porque se puso colorado. Se vio muy mal. Quizá se habría visto mejor si se hubiera puesto amarillo, verde o azul.

¡Hasta mañana!...