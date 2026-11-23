El siglo de durango

Los juicios mercantiles iniciados en Durango acumularon prestaciones por mil 360 millones 397 mil 547 pesos entre enero y octubre del 2026; los datos oficiales indicaron que este monto representó un incremento de casi 10 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado y de 20.8 por ciento en comparación con 2024.

Las estadísticas del Poder Judicial del Estado mostraron que el monto registrado pasó de mil 125 millones 674 mil pesos en los primeros diez meses de 2024 a mil 239 millones 295 mil pesos en 2025, hasta alcanzar los mil 360 millones en el presente año.

Esto significó que, en dos años, la cantidad relacionada con estos procedimientos aumentó en más de 234 millones de pesos. Por procedencia, Durango capital concentró la mayor parte de los recursos en disputa en los tribunales, con mil 14 millones 567 mil pesos, equivalentes al 74.5 por ciento del total señalado.