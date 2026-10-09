Kalimba en Durango: estos son sus cinco mejores éxitos

La llegada de Kalimba a Durango está por ocurrir, pues el cantante será el encargado de abrir la cartelera de conciertos masivos del Festival Revueltas 2026 este sábado, con una presentación programada a las 20:00 horas, en la Plaza IV Centenario.

Con una trayectoria que combina pop, R&B y baladas, Kalimba llegará al escenario duranguense con un repertorio que ha acompañado distintas etapas de la música mexicana de las últimas dos décadas.

Para calentar motores antes del concierto, estas son cinco de las canciones más reconocidas de su carrera como solista , éxitos que seguramente podrán corear sus fans y que son de los más esperados.

1. “TOCANDO FONDO”

Convertida en una de las canciones insignia de Kalimba, habla desde el desamor y la sensación de encontrarse en un punto emocional límite después de una ruptura. El tema, incluido en su álbum “Aerosoul” de 2004, se mantiene como su canción más reproducida en Spotify, con más de 147 millones de reproducciones registradas recientemente.

2. “SE TE OLVIDÓ”

El desengaño amoroso vuelve a ser protagonista en “Se Te Olvidó”, una canción que aborda la distancia entre dos personas y el reclamo hacia alguien que parece haber dejado atrás lo vivido. Su interpretación emocional y su estructura de balada pop la convirtieron en otro de los temas fundamentales del repertorio de Kalimba y actualmente supera los 130 millones de reproducciones.

3. “SÓLO DÉJATE AMAR”

En un registro más romántico aparece esta canción que apuesta por la entrega sentimental y la posibilidad de dejar atrás los miedos para permitirse vivir una relación. El tema forma parte de la etapa más reconocida del cantante y actualmente figura entre sus canciones más escuchadas.

4. “DUELE (CRAZY)”

“Duele (Crazy)” representa una de las facetas más intensas del repertorio de Kalimba. La canción gira alrededor de una relación que provoca conflicto emocional, con una interpretación que combina el dramatismo de la letra con el estilo pop y R&B que ha caracterizado parte de su propuesta. Con más de 106 millones de reproducciones, también se mantiene entre sus grandes éxitos en plataformas.

5. “NO ME QUIERO ENAMORAR”

Con un tono más ligero y una temática relacionada con el miedo a involucrarse sentimentalmente, “No Me Quiero Enamorar” completa esta selección. El tema muestra una faceta más juguetona del cantante frente a las complicaciones del amor y continúa siendo uno de los favoritos de su catálogo, un tema que seguro formará parte de su show de mañana.