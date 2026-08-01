La anticipación estratégica es comprender el futuro antes de enfrentarlo

Cada generación enfrenta acontecimientos que transforman el rumbo de los Estados. Algunos aparecen de manera repentina; otros anuncian su llegada mediante señales que, aunque inicialmente parecen aisladas, terminan revelando cambios profundos. La diferencia entre un Estado que simplemente reacciona y otro que conduce estratégicamente su desarrollo no reside en su capacidad para resolver crisis una vez que ocurren, sino en su aptitud para reconocer oportunamente las tendencias que las hacen previsibles. Anticipar significa comprender el futuro antes de enfrentarlo.

La anticipación estratégica no pretende adivinar el porvenir, sino comprender oportunamente las tendencias que transformarán la realidad para reducir la incertidumbre y ampliar el margen de decisión del Estado. El principal riesgo es confinar la anticipación al siguiente proceso electoral, relegando la continuidad del Estado y la preservación de sus fines permanentes.

Reducir la anticipación a los especialistas es renunciar a conducir estratégicamente. Porque constituye una capacidad indispensable para toda conducción estratégica. Ninguna institución responsable puede limitarse administrar el presente cuando sus decisiones producirán efectos negativos durante años o décadas. Gobernar desde la coyuntura o el interés personal equivale a conducir observando únicamente el camino recorrido, ignorando los intereses permanentes de la Nación. La conducción estratégica exige mirar permanentemente hacia adelante.

Las transformaciones demográficas, los avances tecnológicos, disputas geopolíticas, innovaciones científicas, cambios climáticos, mutaciones económicas y las nuevas formas de criminalidad no aparecen de manera instantánea. Se desarrollan gradualmente mediante procesos acumulativos que ofrecen indicios suficientes para quien dispone de una visión estratégica. La anticipación consiste precisamente en reconocer esas señales antes de que se conviertan en problemas cuya magnitud limite la capacidad de respuesta del Estado.

La utilidad de la anticipación no radica únicamente en evitar riesgos. También permite descubrir oportunidades que, de otro modo, permanecerían invisibles. Un Estado que identifica con oportunidad el surgimiento de nuevas tecnologías, mercados, alianzas internacionales o capacidades científicas puede fortalecer su desarrollo antes que otros.

Anticipar no significa vivir preocupado por las amenazas; significa prepararse para aprovechar las posibilidades que ofrece un entorno en permanente transformación.

Esta perspectiva modifica profundamente la manera de comprender la toma de decisiones.

Tradicionalmente se considera que decidir consiste en elegir entre diversas alternativas disponibles en el presente. La anticipación estratégica amplía ese horizonte al incorporar las consecuencias futuras de cada decisión. Las políticas públicas dejan de evaluarse exclusivamente por sus efectos inmediatos y comienzan a analizarse por su contribución a los intereses permanentes de la Nación. La calidad de una decisión estratégica depende tanto de su eficacia actual como de su capacidad para preservar opciones de acción en el futuro.

La anticipación requiere información confiable, análisis riguroso y conocimiento especializado; pero, sobre todo, exige una disposición intelectual para cuestionar inercias, revisar supuestos y reconocer que el entorno cambia con mayor rapidez que las estructuras institucionales. Los Estados que conservan esquemas de interpretación invariables frente a una realidad cambiante suelen descubrir demasiado tarde que los problemas ya evolucionaron mientras sus respuestas permanecían inmóviles.

Por ello, anticipar no equivale a reemplazar la experiencia por la especulación. Significa integrar el conocimiento histórico con el análisis del presente para comprender las tendencias que comienzan a configurarse. La experiencia explica de dónde provienen los desafíos; la anticipación permite estimar hacia dónde pueden dirigirse. Ambas perspectivas son complementarias y constituyen un requisito para ejercer una conducción estratégica responsable.

En este contexto, la Inteligencia Estratégica adquiere una función esencial. Su misión no consiste únicamente en reunir información, sino en transformarla en conocimiento útil para identificar tendencias, valorar riesgos y reducir la incertidumbre antes de la toma de decisiones. La anticipación encuentra en la Inteligencia Estratégica uno de sus principales soportes, porque convierte datos dispersos en una comprensión integrada de los cambios que pueden afectar el desarrollo nacional.

La anticipación estratégica tampoco elimina la incertidumbre. Ningún método puede hacerlo. Su verdadero valor consiste en reducirla hasta niveles compatibles con una decisión racional y oportuna. Esperar certeza absoluta suele conducir a la inacción; decidir sin anticipación conduce con frecuencia a la improvisación. Entre ambos extremos, la anticipación ofrece un camino de prudencia estratégica basado en el conocimiento, y no en la intuición.

En un entorno de cambios acelerados, anticipar deja de ser una ventaja para convertirse en una condición de la conducción estratégica del Estado. Quien comprende el futuro antes de enfrentarlo fortalece sus capacidades, preserva los intereses permanentes de la Nación y amplía el margen de decisión.

Los Estados más sólidos no son los que mejor reaccionan, sino los que comenzaron a prepararse antes que los demás. Superemos la angustia del siguiente proceso electoral: con México en la mente.

* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.