La temporada navideña continúa tomando forma en distintas partes del país y, con ella, también comienzan a darse a conocer los lugares que recibirán uno de los espectáculos más esperados de estas fechas. Se trata de la Caravana Coca-Cola 2026, que ya tiene una nueva ciudad confirmada para formar parte de su recorrido durante los últimos días de noviembre.

Este desfile, que cada año reúne a familias para disfrutar de un espectáculo lleno de iluminación, música y figuras representativas de la Navidad, no tiene presencia en todas las ciudades de México, por lo que cada anuncio de una nueva parada genera emoción entre quienes esperan su llegada.

En esta ocasión, una nueva capital del país se prepara para recibir los camiones iluminados y el ambiente festivo que caracteriza a la caravana, cuya visita tendrá lugar antes de que comience el mes de diciembre.

¿Dónde estará la Caravana Coca-Cola 2026 y cuándo llegará?

La nueva ciudad que se suma a los recorridos de este año es Morelia, en el estado de Michoacán, donde el desfile navideño tiene programada su presentación para el próximo domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con la información compartida sobre el evento, las actividades comenzarán a las 19:00 horas y se extenderán hasta aproximadamente las 22:00 horas, periodo en el que los asistentes podrán disfrutar del paso de los vehículos decorados y de los elementos que acompañan este espectáculo.

El punto de partida estará ubicado en la esquina de la Avenida del Estudiante, desde donde comenzará el recorrido por la ciudad.

La ruta tendrá como punto de llegada la Calzada de la Huerta, específicamente hasta la zona donde se encuentra el Obelisco, sitio en el que actualmente continúan los trabajos relacionados con la construcción del teleférico de Morelia.

Por lo tanto, quienes tengan pensado acudir deberán tomar en cuenta tanto el horario como los puntos señalados para organizar su asistencia y evitar perderse el paso de la caravana.

Otras ciudades con Caravana Coca-Cola 2026

Con esta nueva confirmación, Morelia se suma a las ciudades que tendrán la oportunidad de recibir el espectáculo navideño durante este año.

Una de las primeras paradas anunciadas fue León, Guanajuato, donde la Caravana Coca-Cola se presentó el pasado domingo 22 de noviembre.

En ese caso, el desfile partió del cruce de avenida Chapultepec y Julián Obregón, para concluir en la explanada de los juegos de la Feria.

Se espera que durante las próximas semanas puedan darse a conocer más ciudades que formarán parte de la ruta de la Caravana Coca-Cola 2026, pues todavía queda gran parte de la temporada navideña para disfrutar de este espectáculo en las calles de México.