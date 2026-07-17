La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo inicia, dónde ver y quiénes son los confirmados hasta hoy?

Uno de los programas de televisión más vistos por cientos de mexicanos a través de televisión abierta y en la plataforma de streaming, esta será la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, que ya confirmó su fecha de inicio y te traemos los detalles.

​La espera terminó para los amantes del drama, la estrategia y el aislamiento televisivo. Las luces del foro más vigilado de la televisión están a punto de encenderse nuevamente con el gran estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.

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¿Por dónde se transmitirá y cuándo dará inicio la nueva temporada de La casa de los famosos?

Este proyecto se transmite por distintos medios de acuerdo a su tipo de audiencia.

Gala de estreno y de eliminaciones: Los domingos a las 20:30 horas, por Canal de las Estrellas. Seguimiento diario: Lunes a viernes en Canal 5, a las 22:00 horas. Transmisión 24/7: Exclusivamente en VIX Premium.

Además, por medio de los canales de suscripción gratuita de WhatsApp e Instagram, podrás recibir los adelantos exclusivos.

En el sitio oficial, así como en las redes sociales, la audiencia podrá votar y participar en las dinámicas semanales, las mismas que influirán en las nominaciones de los participantes.

La gala inaugural se transmitirá por televisión abierta y de manera digital, en punto de las 20:30 horas a partir del día domingo 26 de julio.

La conductora de esta temporada será Galilea Montijo; ella encabezará la conducción, liderando la presentación de los habitantes y los momentos más trascendentales de la temporada. En el resto del equipo de conductores se encuentran Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Mientras que del tema musical oficial se encargan Wendy Guevara y Elaine Haro.

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¿Quiénes son los participantes confirmados hasta hoy?

Los participantes confirmados para esta nueva temporada del reality show son:

Ernesto Laguardia (actor y conductor).

Karina Torres (creadora de contenido e influencer).

Ximena Herrera (actriz).

Aldo Rendón (fashion stylist).

Moisés Peñaloza (actor y modelo).

Cynthia Klitbo (actriz).

Yahir (cantante).

Flor Vigna (actriz, cantante y bailarina argentina).

Masad Al-Tamimi (creador de contenido).

La producción ha confirmado que aún restan participantes por revelar antes del grandioso estreno.