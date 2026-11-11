La CIA reclutó a exfiscal, dice NYT

La CIA reclutó al exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, aunque el FBI lo investigaba por vínculos con los cárteles y su visa había sido revocada. De la mano de Guillermo Zuany Portillo y, según este, con el conocimiento de la gobernadora Maru Campos, la CIA comenzó a operar en México mucho antes del accidente de abril pasado que destapó la presencia de la agencia estadounidense en suelo mexicano, reveló este martes el diario estadounidense The New York Times.

En un reportaje titulado "El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México", los periodistas Steve Fisher y Jack Nicas señalan que el objetivo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) era crear una unidad de fuerzas especiales mexicanas en Chihuahua.

Para ello, reclutaron a Zuany Portillo, excomandante de la policía del estado investigado por presuntos vínculos con los cárteles y con un historial oscuro, que lo colocaban en una posición de debilidad que facilitaba su cooperación con la agencia estadounidense.