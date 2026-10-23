La Cineteca de Durango exhibe 'El exorcista'; ¿cuándo y en qué horarios?

La Cineteca de Durango continúa con su ciclo de terror con la exhibición de “El exorcista”, una de las películas más influyentes del cine de horror, cuya historia sobre una posesión demoníaca transformó la manera de representar lo sobrenatural en la pantalla grande y se convirtió en un referente imprescindible del género.

Dirigida por William Friedkin y estrenada en 1973, la cinta sigue a Regan MacNeil, una niña de 12 años que comienza a manifestar comportamientos inexplicables y perturbadores. Ante el deterioro de su estado, su madre busca ayuda médica sin encontrar respuestas, hasta que la situación la lleva a recurrir a dos sacerdotes para intentar liberarla de una presencia demoníaca que parece haber tomado control de su cuerpo.

UN CLÁSICO QUE MARCÓ AL TERROR

Basada en la novela homónima de William Peter Blatty, la película destacó por abordar la posesión desde una perspectiva que combina el drama familiar, la crisis de fe y el miedo a lo desconocido.

Su importancia cultural también radica en que llevó el horror sobrenatural a un público masivo y provocó intensas reacciones entre los espectadores de su época. A más de cinco décadas de su estreno, “El exorcista” conserva su condición de película de culto gracias a su capacidad para generar tensión sin depender únicamente de los sobresaltos, además de explorar los límites entre la ciencia, la religión y aquello que escapa a la explicación racional.