La Constitución como Escudo Nacional

C Uando se habla de Seguridad Nacional, suele pensarse en fuerzas armadas, combate al crimen organizado o defensa de las fronteras. Sin embargo, la verdadera base de la Seguridad Nacional se encuentra en un documento mucho más cercano a la vida cotidiana de los ciudadanos: la Constitución. Es ahí donde se define qué debe proteger el gobierno, cómo debe hacerlo y cuáles son los límites de su actuación. La relación entre Constitución y Seguridad Nacional no es un asunto exclusivamente jurídico; constituye el mecanismo que permite preservar la soberanía, la gobernabilidad, el desarrollo y la estabilidad del país.

La Constitución establece los principios fundamentales sobre los que descansa la nación mexicana. La soberanía, la integridad territorial, el federalismo, la división de poderes, los derechos humanos y el desarrollo nacional no son conceptos aislados, sino pilares cuya preservación determina la fortaleza o debilidad del Estado. Por ello, cualquier amenaza que afecte estos principios debe entenderse también como una amenaza a la Seguridad Nacional.

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta México es la expansión de organizaciones criminales que han dejado de ser simples grupos dedicados al narcotráfico para convertirse en actores con influencia económica, territorial y, en algunos casos, política. Su capacidad para infiltrar instituciones, corromper autoridades, condicionar decisiones públicas o controlar regiones completas no sólo representa un problema de seguridad pública; constituye una afectación directa al orden constitucional.

Cuando actores ilegales logran influir sobre funciones que corresponden exclusivamente al gobierno, surge un fenómeno de captura institucional que erosiona la autoridad legítima y debilita la vigencia efectiva de la Constitución.

Sumando el proceso de la pérdida gradual de capacidades estratégicas del régimen. Durante años, la atención gubernamental se ha concentrado en responder a crisis inmediatas, mientras se debilitan los mecanismos destinados a identificar riesgos de largo plazo. La reacción operativa ha desplazado progresivamente a la planeación, la prospectiva y la inteligencia estratégica. El resultado es un gobierno cada vez más ocupado en administrar consecuencias y cada vez menos capaz de prevenirlas.

La Seguridad Nacional (inteligencia estratégica-gobernabilidad) forman un sistema inseparable. La primera define intereses fundamentales por protegerse; la segunda, capacidad de identificar riesgos-tendencias-oportunidades antes de que se materialicen; y la tercera refleja la capacidad efectiva de gobierno para ejercer autoridad legítima y conducir el desarrollo nacional.

Cuando la inteligencia estratégica es sustituida por la atención de urgencias operativas, el gobierno deja de comprender fenómenos complejos, anticipar amenazas y coordinar respuestas integrales. La gobernabilidad administra crisis sin prevenirlas, expandiéndose vacíos de poder, fortalecimiento de actores ilegales y el deterioro gradual de las instituciones encargadas de preservar el orden constitucional generado un desequilibrio institucional.

Si las capacidades de análisis estratégico se reducen o se subordinan exclusivamente a la seguridad pública, el gobierno pierde sus capacidades para anticipar tendencias, evaluar riesgos emergentes y diseñar respuestas coordinadas antes de que las crisis estallen.

La Constitución exige equilibrar seguridad y libertad. El gobierno debe proteger la población dentro de la legalidad, con respeto pleno a los derechos fundamentales. Seguridad sin controles favorece concentración del poder; autoridad incapaz de cumplir y hacer cumplir la ley genera vacíos aprovechados por delincuencia y otros actores ilegales. La estabilidad democrática depende de preservar ambos principios en equilibrio permanente.

La Seguridad Nacional no depende de policías, fiscales o militares. Se sustenta en la fortaleza de la educación, economía, energía, agua, infraestructura crítica y la capacidad de conducción estratégica. Instituciones débiles, desigualdad persistente, dependencia tecnológica e infraestructura vulnerable reducen la capacidad del Estado para responder a riesgos y aumentan la exposición del país a presiones externas, crisis internas y amenazas que comprometen su desarrollo.

En el escenario internacional, además, las amenazas han cambiado de naturaleza. A los desafíos tradicionales se suman ahora los ciberataques, la desinformación, las presiones económicas, la competencia tecnológica entre potencias y las redes criminales transnacionales. Estas amenazas no requieren invasiones militares para afectar la soberanía de un país; pueden erosionar gradualmente su capacidad de decisión y estabilidad institucional desde dentro.

México debe recuperar una visión estratégica de largo plazo con instituciones profesionales, mecanismos de análisis e inteligencia que protejan los intereses nacionales y garanticen el cumplimiento efectivo de la Constitución.

La Seguridad Nacional comienza cumpliendo la Constitución. El uso del propio poder político de la mayoría legislativa para modificarla, debilitando la división de poderes o derechos humanos, violencia, corrupción y captura institucional impactan directamente la capacidad para preservar soberanía interna y externa, así como ejercer autoridad legítima y garantizar bienestar colectivo.

La mayor vulnerabilidad para México no provendrá del exterior, sino de la erosión progresiva de los fundamentos constitucionales que sostienen a la Nación

* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.