La credibilidad del Gobernador, en 'alerta amarilla'

El debate en torno a la visa del gobernador de Durango se reavivó, alimentando una nueva discusión pública que trasciende más allá del estatus migratorio del mandatario Esteban Villegas, y se traslada a un terreno mucho más delicado: el de la credibilidad de sus propias declaraciones.

Independientemente de si su visa permanece vigente o de si existe o no una restricción formal para ingresar a los Estados Unidos, lo que hoy está generando más cuestionamientos son las distintas versiones que el Gobernador ha ofrecido sobre el tema, las cuales, lejos de disipar dudas, han terminado alimentándolas. Veamos por qué...

A finales de 2025, cuando comenzaron a circular versiones periodísticas sobre una posible cancelación de su documento migratorio, Esteban rechazó categóricamente cualquier insinuación. Aseguró que no viajó a Estados Unidos por motivos de seguridad en la Comarca Lagunera y descalificó cualquier otra interpretación como simples "chismes".

El problema es que, en aquel momento, el titular del Ejecutivo no habló sobre observaciones migratorias, revisiones especiales ni alertas administrativas. La semana pasada, durante una entrevista con la periodista Adela Micha, el mandatario ofreció una explicación muy distinta.

En esa conversación relató que fue sometido a una "revisión secundaria" al intentar ingresar al país del norte, sosteniendo que posteriormente pudo entrar sin inconvenientes. La declaración parecía cerrar el tema, hasta que aparecieron registros migratorios que ubican su última admisión documentada en diciembre de 2024, no en 2025 como él aseguró.

Hoy surge una versión más en la que el Gobernador reconoce una "alerta amarilla" asociada a su visa, admitiendo que mantiene comunicación con autoridades consulares para aclarar la situación. Es decir, siete meses después de que estalló la polémica, acepta la existencia de un elemento que nunca había mencionado y que resulta fundamental para entender el contexto completo.

La complicación política no radica necesariamente en la alerta. Y es que, en la práctica migratoria estadounidense, una observación de este tipo puede obedecer a diversos factores administrativos que pueden ser menores o no. Lo verdaderamente relevante es que esa información no formó parte de las explicaciones iniciales ofrecidas por el mandatario.

La política descansa en buena medida sobre la confianza. Un gobernante puede enfrentar investigaciones, señalamientos, campañas de desprestigio o crisis mediáticas. Lo que resulta mucho más complicado es reconstruir la credibilidad cuando son las propias declaraciones las que empiezan a contraponerse entre sí.

Mentirle -o proporcionar información inexacta- a un periodista y a la opinión pública suele producir un efecto búmeran difícil de contener cuando surgen evidencias que apuntan en otra dirección. La atención ya no se concentra en el asunto inicial, sino en las inconsistencias de la narrativa. El costo de este episodio podría ser mayor, pues la credibilidad de Esteban Villegas está también en "alerta amarilla", si no es que ya en roja.

EN LA BALANZA.- A poco más de un año de haber sido inaugurada como una de las obras hidráulicas más importantes para la capital duranguense, la planta potabilizadora Guadalupe Victoria ya enfrenta fallas que incluso han obligado a suspender temporalmente el suministro de agua hacia la ciudad. Lo preocupante no es únicamente el desperfecto técnico en las bombas, sino que la propia Comisión del Agua del Estado reconoce que se trata de una falla de origen atribuible a la construcción de la obra. El costo termina recayendo en los ciudadanos, quienes vuelven a pagar las consecuencias de obras entregadas sin las garantías suficientes de funcionamiento y durabilidad.

X: @Vic_Montenegro