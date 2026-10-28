La cuarta estrela

Pues que sí pudo el estratega Lulinha, en el último minuto, cambiar el curso y el resultado del partido por la Presidencia de Brasìl y con un penal muy controvertido, pues se marcó 2 horas después de terminado el encuentro, el VAR (video assisted review) lo avaló y el mismo Lulinha lo tiró. Jair el portero se tiró a la izquierda pues sabía que de esa pata cojeaba Lula, pero Lula, con su colmillo de 81 años practicó dos semanas para tirarlo a la derecha, donde menos pensabaJair y ¡goool!

Marcador final, 52-48, a favor del equipo en el poder; este marcador se analiza hoy y se seguirá analizando pues entran hasta el 2027. Lo que sí es un hecho es que Lulinha ya puede lucir en su camiseta su cuarta estrella (estrela, en portugués) ya casi alcanzando a su selección de fut que orgullosamente luce 5 estrelas, cinco campeonatos del mundo de futbol soccer. Lula llegó a 4 periodos de gobernatura, aunque antes perdió 3. ¿Experiencia? Muchísima. Lo bajovaloraron.

Tendrá que remar contra la corriente con un Congreso, un Senado y la mayoría de nuevos gobernadores en el bando opositor. A ver cómo le va.

Y México, ¿qué pitos tocamos en esta victoria del Partido del Trabajo brasieño? Por lo pronto, muchos ya se encuentran felices que los cariocas, paulistas y bahianos y, por supuesto, la chica de Ipanema decidieron salir a votar.

Cuando el tal Lulinha les dijo por redes sociales que les quitarían sus programas sociales si perdía el PT, decidieron votar por lo mismo. Y esto es lógico, pues Brasil no está al borde del colapso, ni nada por el estilo, así que mejor lo "caido, caido".

Aunque lo nuestro es diferente, pues somos el doble de receptores de programas sociales que en Brasil, ya nos acostumbramos casi 43 millones de personas a esperar el depósito cada dos meses (los viejitos, digo) y cada mes los otros programas.

Conclusión: claro que funcionan las dádivas como ventaja electoral, y ahí está el ejemplo. Lo de Lula es un movimietno de izquierda democrática; el nuestro es izquierdoso-neoliberal de derecha. Nada qué ver, pero, bueno, somos compas.

Donde nos pueden ayudar es sugiriendo un nuevo plan para Pemex, que hoy está gastando y sin rentabilidad. Lula cuando llegó a Petrobras hizo pública la empresa; bueno, el 49.4%, pero la empresa da utilidades y no es una carga para el erario público. Nosotros pedimos para el 2027 1.6 billones de pesos solo para pagar los intereses y pedimos 1.7 billones para ¿bajar la deuda?

Es como pedirle prestado al banco para pagar los intereses de la tarjeta. Pos cómo. Y ahí van los intereses de la duda soberana de Pemex; reportan en nuestra petrolera que se bajó la deuda. Lo que no dicen es que la Federación les prestó mas de lo que debían. ¡Qué desastre de empresa!

En este periodo de precios altos del petróleo, Petrobras reportó un incremento de 53 mil millones de dólares en valor de ventas; Pemex, 1.8 mil millones. ¿Será el Bossa Nova?¿Copacabana? ¿La avenida Paulista? No sé, pero aquí temos mariachis, Acapulco y Reforma. ¿Qué nos pasa?

Cómo me gustaría que los brasileiros nos pasaran sus secretos para promover chavos en el futbol y no dejarlos a la deriva como lo hacemos hoy, y algún día ponerle una estrella al águila en el uniforme del Tri. Y de otras estrellas, mejor ni hablamos.

Ánimo.