Duranguense Deborah Marín participará en campeonato mundial; requiere apoyo para costear viaje

Dentro del fisicoculturismo existe una disciplina denominada fitness acrobático, en la que se realizan competencias internacionales. La duranguense Deborah Marín Palomares representará a México en el Campeonato Mundial que se celebrará en España, pero requiere apoyo para costear su viaje.

La competencia se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en Santa Susanna en España. Serán tres días de actividades, en los que participará en la categoría de fitness acrobático.

Prevé salir de la Ciudad de México el miércoles 28 de octubre, con destino a Madrid, y desde ahí realizar algunas escalas.

“Estoy buscando un apoyo precisamente para poder solventar unos gastos de viáticos, para poderme ir al campeonato mundial”, declaró la joven atleta.

Para concretar su participación, comentó que requiere el apoyo de la sociedad, incluso de autoridades, por lo que cualquier aportación será bienvenida.

Las personas interesadas en colaborar pueden contactarla directamente a través de sus redes sociales , en Facebook como Deborah Marín Palomares y en Instagram como debi.ifbb.

TRAYECTORIA DE LA ATLETA

La joven, de 27 años, comenzó a practicar diversas disciplinas desde pequeña, por lo que cuenta con amplia experiencia en el fisicoculturismo y ha participado en distintas competencias.

Para obtener un lugar en la competencia internacional, participó en mayo de 2026 en una preselección realizada en Puebla, donde se ubicó entre las mejores participantes y consiguió su pase al campeonato mundial en la categoría abierta.

Serán dos rondas en las que tendrá que demostrar sus habilidades y preparación: una física y otra coreográfica.

“La física es donde las mujeres posamos en un posador de bikini, traje de baño de bikini, y hacemos las poses reglamentarias, como lo es de cada categoría que tienen sus poses reglamentarias. En esta son de frente, flanco izquierdo, flanco derecho y de espaldas”, explicó Deborah.

Sobre la ronda coreográfica, explicó que debe demostrar sus habilidades de fuerza, elasticidad, baile y ritmo. Además, se toma en cuenta el vestuario para que sea acorde con la música.