La duranguense Sofía Moreno gana corona como CNB Teen Grand México 2027

Sofía Moreno conquistó el título nacional CNB Teen Grand México 2027 durante el certamen celebrado en Pachuca, Hidalgo.

Con este triunfo, aseguró su pase para representar a México en la fase internacional que se llevará a cabo en la India el próximo año.

Durante la concentración nacional, la representante duranguense destacó en etapas clave como la entrevista con el jurado, la gala de trajes típicos, la preliminar y la gran final.

“Cuando me nombraron solo miré hacia arriba dando gracias; fue un momento que repetí en mi mente una y otra vez esperando que se cumpliera. Cuando se materializó, me llené de orgullo y amor, y luego pensé en mi familia, porque sin ellos no hubiera llegado hasta aquí”, compartió emocionada tras su triunfo.

PASIÓN, DISCIPLINA Y COMPROMISO SOCIAL

A sus 18 años y con una estatura de 1.84 metros, Sofía cursa la Licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la UJED. Su empatía la ha llevado a involucrarse de lleno en las causas sociales, convencida de que servir a los demás es la forma más valiosa de dejar una huella en el mundo.

Se define como una joven multifacética, amante de la lectura, la natación y la música, además de contar con talentos en el canto, el liderazgo y la creatividad. En el ámbito de los certámenes, previamente ostentó el título de Teen Universe Durango Capital.

Tras obtener la corona nacional, Sofía expresó el profundo orgullo de representar la tierra que la vio crecer:

“Representar a Durango fue el mayor honor de mi vida. Cada paso y cada reto me llevaron hasta este momento. Hoy, como CNB Teen Grand 2027, mi corazón late con una responsabilidad aún más grande: representar a México ante el mundo”.

UN MENSAJE DE INSPIRACIÓN

Más allá de las pasarelas, la reina de belleza enfatizó que detrás del brillo de la corona hay incontables horas de esfuerzo, disciplina y sacrificios silenciosos que fortalecieron su camino.

“Deseo que cada persona que vea esta corona también vea la fuerza, la calidez, la cultura y la grandeza de nuestro país. Este logro no es solo mío, pertenece a todas las personas que caminaron a mi lado. Recibo esta corona con el corazón lleno de gratitud y con el compromiso de inspirar a más jóvenes a creer en sí mismas”, concluyó.