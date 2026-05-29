'La economía no es favorable para renovación de unidades'; piden a la ciudadanía comprensión

Frente a la demanda constante de la ciudadanía, de que mejoren las condiciones del transporte público en Durango, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado CTM, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, aseguró que hay disposición por renovar las unidades, pero la economía no es favorable, por lo que pidió la comprensión de la ciudadanía.

“El tema del transporte público es un tema extremadamente complejo, es un tema que tiene que ver uno con mucho detenimiento, pero lo que puedo decir es, por lo que se refiere al sindicato de choferes de la Federación de Trabajadores del Estado de Durango es que hay pues la voluntad, la disposición ”, manifestó.

Aseguró que se han renovado algunas unidades, pero reconoció que aún faltan. “Se han estado haciendo renovaciones de camiones, no todas se han podido hacer al mismo tiempo. Yo creo que ahorita de nuestro parque vehicular debemos de tener unas unidades nuevas, entre 25 y 26. Constantemente se está capacitando a los choferes y yo entiendo la parte de la sociedad que de alguna manera siempre aspira, y es bueno, a que tengamos un servicio mejor”, comentó.

Por lo que pidió la comprensión de la ciudadanía, ya que la situación económica actual no permite un mayor avance.