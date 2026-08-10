La economía no está como la pintan

Hace unos días, Standard & Poor's (S&P) y Moody's, dos calificadoras internacionales de riesgo, bajaron sus perspectivas respecto de la economía mexicana, lo que seguramente afectará las colocaciones de instrumentos de deuda mexicanos, principalmente las que haga el Gobierno Federal o las dos grandes empresas del estado mexicano: Pemex y CFE.

En el caso de S&P, bajó la expectativa de la economía mexicana de "estable" a "negativa", debido a las consecuencias fiscales del pobre crecimiento económico de nuestro país, el poco margen de maniobra del gasto público y la débil posición financiera de las principales empresas estatales, Pemex y CFE.

En el caso de Moody's, bajó la calificación de la deuda mexicana, que todavía está en grado de inversión, pero sólo un escalón arriba de lo que estas calificadoras denominan como instrumentos de deuda "basura", es decir, instrumentos de deuda que tienen una posibilidad alta de impago y por lo tanto pagan más intereses.

En resumen, las calificadoras internacionales están pronosticando un escenario complicado para la economía mexicana y, por lo tanto, para el Gobierno Federal.

Ante estos anuncios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se apresuró a ofrecer un conjunto de 12 indicadores económicos para demostrar, desde su punto de vista, que la perspectiva de la economía mexicana es positiva.

La narrativa derivada de cifras económicas es fácilmente manipulable. Aunque los indicadores económicos muestran cifras que son reales, la historia que se escribe detrás de estos no necesariamente es la misma que quiere mostrar el gobierno.

En este contexto, el de mostrar una alternativa de la realidad que probablemente se encuentra detrás de las cifras dadas por el gobierno, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz, publicó un texto en el que se desprende que es estado de la economía mexicana es más frágil de lo que el gobierno federal presume.

Dado el espacio disponible, sólo expongo uno de los indicadores mencionados por la SHCP y la argumentación de Ortiz respecto a este. La SHCP argumenta que la actividad económica ha mantenido una tendencia al alza y, nominalmente, ha alcanzado un nuevo máximo.

Ortiz matiza la narrativa optimista de la SHCP indicando que, de 2019 a 2024 la economía creció sólo un 5.5%. Es decir, menos de 1% anual, lo que convierte al sexenio del expresidente López Obrador en el de más bajo crecimiento económico desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982 - 1988), aún considerando que, efectivamente, nominalmente se encuentra en un máximo.

Claramente la narrativa del gobierno busca fomentar la confianza para invertir en nuestro país, sin embargo, los cambios constitucionales que ha impulsado el régimen, principalmente la reforma judicial, no generan la confianza de inversionistas ya que perciben que no existe un estado de derecho confiable en el país.

Además de la fragilidad de la economía mexicana, pongo sobre la mesa un tema adicional que lleva meses en las mesas de discusión de temas económicos en los Estados Unidos: el posible rompimiento de la "burbuja" que se ha creado alrededor de la inteligencia artificial, con inversiones situadas en el rango de cientos de miles de millones de dólares, que los inversores esperan que regresen con rendimientos.

La paradoja está en que los modelos más avanzados de inteligencia artificial de empresas chinas ofrecen el 90% del rendimiento que tienen los mejores modelos de las empresas norteamericanas, pero a un costo de sólo el 10% del que cobran los modelos norteamericanos.

Si, eventualmente, las empresas norteamericanas de inteligencia artificial no pueden garantizar un retorno a los inversores privados al no poder cobrar lo que esperan, puede suceder lo mismo que hace tres décadas cuando se reventó la "burbuja" de inversiones en empresas de internet.

Si eso sucede la economía norteamericana puede entrar en un periodo de inestabilidad y riesgo de recesión. ¿Está el gobierno mexicano preparado para ese escenario?

X: @jesusmenav