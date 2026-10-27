La esperada derrota del trumpismo

Después de la inmensa alegría por el triunfo de Lula en Brasil, millones esperamos que llegue la derrota del trumpismo. Dentro de ocho días Estados Unidos irá a las urnas para renovar la Cámara de Representantes que tiene 435 integrantes; también una parte del Senado, 35 escaños de 100 y 36 gobiernos estatales. Los vientos soplan hacia una derrota del partido Republicano, lo que no se sabe todavía es de qué tamaño será la caída del actual partido gobernante que tiene, además de la Casa Blanca, mayoría en las dos cámaras.

En un interesante texto de Göran Therbon establece qué tipo de fenómeno es el trumpismo y por qué razón es un peligro global: la "nueva estrategia de Seguridad nacional de Estados Unidos formaliza la demolición del orden internacional de la posguerra (...) Por sus estrechos vínculos con las oligarquías económicas, sus guerras comerciales y agresiones militares, así como por la combinación que ofrece de poder estatal y poder corporativo para apropiarse de territorios, materias primas y rutas comerciales bajo protección militar, el trumpismo prácticamente nos devuelve a la época temprana del colonialismo y del capitalismo de guerra (...) El trumpismo rehabilita así la vieja mirada imperial sobre los desplazamientos forzados, los genocidios y el Sur Global en su conjunto" (Cuadernos de Clacso, 2026).

Sin embargo, lo más probable es que el votante estadounidense esté más preocupado por sus problemas internos como la inflación, la violencia de ICE, el aumento de los combustibles y, en general, el costo de la vida. Los indicadores internos son en gran medida una consecuencia de las decisiones trumpistas en el exterior, como la guerra en Medio Oriente, el incremento en los aranceles, entre otras políticas. Como se sabe, las elecciones han dejado de ser locales desde hace tiempo, sobre todo por las interferencias extranjeras y las redes sociales. De cualquier forma, si antes los comicios de Estados Unidos tenían importancia global, ahora son muchos más relevantes, sobre todo para México y Canadá.

En un contexto de redes sociales y noticias falsas, tenemos sociedades altamente polarizadas y climas sociales que cambian de forma rápida. Estos giros son complicados de medir para las encuestas, por eso vemos que muchas fallan. Las campañas electorales se han vuelto mecanismos para reforzar, "conformar convicciones, activar emociones y movilizar a los propios" (Antonio Gutiérrez-Rubí, El País, 12/10/26). Tal vez por eso el voto se vuelve más emocional y menos de conocimientos.

Si en algún país se mide el estado de la opinión pública y las intenciones del voto es en Estados Unidos; en una recopilación de encuestas para la Cámara de Representantes se suman 669 ejercicios, desde que se inició la segunda administración trumpista hasta mediados de octubre. En este amplio universo de mediciones se observa que la ventaja para los demócratas es una constante desde hace muchos meses. En el mes de febrero pasado se registra la última encuesta con pequeña ventaja republicana (The New York Times, 15/10/26). Por eso, lo más probable es que el partido demócrata gane la mayoría de los representantes. En el senado es menor la posibilidad, pero están pasando cosas interesantes y pueden darse sorpresas.

Según Reid J. Epstein, (The New York Times, 13/10/26) muchos candidatos republicanos se están alejando de Trump, porque ya es un presidente muy impopular, tóxico, con menos 34% de aprobación (CNN, 12/10/2026). El partido gobernante está a la defensiva y Trump se ha vuelto un estorbo. El dinero para los republicanos corre como agua, Elon Musk ha dado al menos 276 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de estos recursos, el candidato republicano en Texas, Paxton, va detrás del demócrata, Talarico. En diez estados pueden darse cambios de partido: Ohio, Alaska, Iowa, Texas, Michigan, Maine, Carolina del Norte, Georgia, New Hampshire y Kansas (CNN, 5/10/26).

Los pronósticos dan a los demócratas un 77% de probabilidades de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes y un 56% en el senado (EFE, 15/10/26). ¿De qué tamaño será la esperada derrota del trumpismo?

@AzizNassif