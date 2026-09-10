La exposición del XXVIII Concurso de Fotografía y Documentos Antiguos seguirá todo el mes en museo

La historia de Durango continúa exhibiéndose a través de fotografías, documentos y escenas que han sobrevivido al paso del tiempo, ahora que la exposición del XXVIII Concurso de Fotografía y Documentos Antiguos “Compartiendo Nuestros Recuerdos 1840-1980” permanecerá abierta durante todo este mes de septiembre en el Museo de la Ciudad 450.

Y es que esta exposición reúne las piezas ganadoras del certamen y una selección de las imágenes más representativas presentadas por los participantes, materiales que permiten observar cómo era la vida en Durango hace más de un siglo y descubrir aspectos de la ciudad que hoy forman parte del recuerdo.

Viaje por el Durango de otras épocas

Entre las fotografías que integran la exposición aparecen retratos familiares de principios del siglo XX, equipos deportivos, reuniones sociales, celebraciones, antiguas formas de transporte y escenas cotidianas que retratan la manera en que vivían los duranguenses de otras generaciones.

También pueden apreciarse imágenes que documentan la transformación urbana de la capital, desde calles y edificios emblemáticos hasta espacios públicos que han cambiado con el paso de los años. Destacan registros históricos de la Alberca Olímpica del Parque Guadiana, la Acequia Grande antes de ser entubada y diversos inmuebles que forman parte del patrimonio arquitectónico local.

A ello se suman documentos históricos que ofrecen una mirada distinta al pasado, como credenciales estudiantiles, pases ferroviarios, recibos, manuscritos y piezas relacionadas con la vida cultural de la entidad, entre ellas la letra de la canción “Durango y su Cerro de Mercado”, escrita por Jesús S. Sandoval en 1960.

Concurso como una tradición

El concurso es convocado anualmente por la Secretaría del Ayuntamiento de Durango, a través del Archivo General e Histórico del Municipio y su Fototeca, así como por el Centro INAH Durango mediante su Fototeca.

La premiación se realiza tradicionalmente en el marco del aniversario de la fundación de la ciudad y, como parte de esta celebración, se monta una exposición con las piezas ganadoras y una selección de los materiales más sobresalientes recibidos durante la convocatoria.

A lo largo de casi tres décadas, el certamen se ha consolidado como uno de los principales esfuerzos de preservación de la memoria histórica local, permitiendo rescatar fotografías y documentos que permanecían en colecciones familiares y que ahora forman parte de un registro más amplio sobre la evolución social, cultural y urbana de Durango.

Una permanencia inédita

La extensión de la muestra representa además un hecho poco común. En esta edición, la exposición ha permanecido abierta durante julio y agosto y, por primera vez, continuará durante septiembre, ampliando significativamente el tiempo de exhibición para que más visitantes puedan conocerla.

La prolongación permite recorrer con mayor calma una colección que funciona como una ventana a distintas épocas de la ciudad, imperdible para aquellos amantes de la fotografía y la historia.