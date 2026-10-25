Estamos finalizando el mes de octubre y el próximo domingo estaremos iniciando el mes de noviembre, mes en que se conmemora una de las fechas más representativas de la cultura mexicana que es el Día de los Difuntos, tema que será tratado en el próximo artículo y el presente está dedicado exclusivamente para conocer la flor de Cempasúchil, ya que es la flor que identifica a estas fechas.

A propósito de la flor de cempasúchil, existe una bellísima leyenda que nos habla del amor eterno entre dos jóvenes llamados Xóchitl y Huitzilin, quienes desde pequeños se profesaban un profundo amor y acostumbraban subir a lo alto de una montaña para ofrecer flores al dios del Sol, Tonatiuh, agradeciendo por la dicha de permanecer juntos; sin embargo, un día Huitzilin tuvo que marcharse a la guerra para defender a su pueblo, dejando a su amada con la esperanza de volver a encontrarse, pero el destino les tenía preparada una triste despedida, pues el joven nunca regresó y Xóchitl, desconsolada por su ausencia, decidió pedir al dios del Sol que le permitiera reunirse nuevamente con su amado; conmovido por la tristeza de la joven, Tonatiuh hizo descender uno de sus rayos sobre ella y la transformó en una hermosa flor de pétalos amarillos y anaranjados, la cual permaneció cerrada hasta que un pequeño colibrí se acercó y se posó sobre ella, haciendo que sus pétalos se abrieran para recibirlo, pues aquel pequeño visitante era Huitzilin que había regresado para reencontrarse con su amada; desde entonces, cuenta la leyenda que el cempasúchil y el colibrí representan la unión de dos almas cuyo amor fue más fuerte que la muerte, convirtiéndose esta hermosa historia en un símbolo de esperanza y de la eternidad de los sentimientos; por ello, durante las celebraciones del Día de Muertos, esta flor adquiere un significado muy especial, pues además de adornar los altares y los caminos de nuestros hogares, representa la luz que guía a las almas de nuestros seres queridos para regresar junto a quienes los recuerdan con amor, porque aunque la muerte nos arrebate la presencia de aquellos que tanto queremos, siempre permanecerán vivos en nuestros recuerdos, en nuestras tradiciones y en cada flor que colocamos en su honor

La flor de cempasúchil que caracteriza las ofrendas para el día de muertos; esta es una bellísima flor de origen Mexicano, de tamaño mediano, cuyo nombre proviene del náhuatl cempoalli "20" y xochitl "flor" es decir flor de 20 pétalos y que en sus vivas tonalidades en amarillo y naranja dan gran colorido a los altares y cementerios y tienen como misión hacer un camino para que las almas de los difuntos lleguen a sus destinos y se cree que las flores guardan los rayos del sol y sirven de luz a las almas que están en oscuridad y así los difuntos están en conexión con el mundo físico y espiritual mediante esta flor que guarda la belleza del sol, en algunos lugares del país esta planta crece en estado silvestre, pero aquí en la comarca lagunera que comprende los estados de Coahuila y Durango, esta flor se cultiva mediante siembra y mayormente se establece en el municipio de Lerdo, Durango, especialmente en Ciudad Juárez, Durango, un sitio privilegiado por cultivar hortalizas, frutales y cosecha previo al día de muertos gran cantidad de esta bellísima flor que se comercializa en diferentes estados de la República Mexicana; escribir acerca de la flor de cempasúchil es muy vasto, pues esta flor se usa en la cocina ya que sus flores son comestibles y se les pueden añadir a la masa del pan, en sopas o cremas con leche y hasta postres, jarabes y helados, la flor de cempasúchil también tiene propiedades curativas pues es remedio para problemas digestivos, conjuntivitis, tos y problemas en la piel como el salpullido la flor de cempasúchil también es conocida desde tiempos prehispánicos y cada día es más reconocida.

A propósito de la flor de cempasúchil comparto con mis amables lectores esta bellísima poesía:

Flor de pétalos dorados,

Que perfumas el altar,

Por los seres recordados

Hoy te vuelvo a colocar.

En noviembre floreces,

Con tu mágico esplendor,

Y en silencio nos ofreces

La memoria de un amor.

Aunque el tiempo nos separe

Y no vuelvan a estar aquí,

Tu color siempre comparte

Lo que nunca ha de morir.

Las actividades relacionadas al "Día de Difuntos" en México es todo un acontecimiento social, pues están las catrinas, las tradicionales calaveras literarias en donde se hace alusión de personajes en tono burlón, en fin, el día de muertos en nuestro país es toda una festividad que encierran gran algarabía con música, comida, luz, desfiles, danzas y hasta poesía... en sí nadie como los mexicanos que hacemos de la muerte toda una festividad. De este interesante tema sobre el "Día de Difuntos", los altares y como colocarlos, el significado de cada elemento y todas las actividades relacionadas a estas fechas como se mencionó anteriormente las estaré tratando en el artículo de la semana próxima, estimado lector, le invito a ornamentar su bello jardín con flores de cempasúchil en maceta.

VIVAMOS NUESTRAS BELLAS TRADICIONES MEXICANAS

FELIZ DOMINGO PARA TODOS

COMUNICAR ES SERVIR

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HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Espíritu se entristeció. Le dijo al Padre:

-Veo que estás triste.

Respondió el Señor:

-Me conduele la suerte del pobre sacerdote ecuatoriano al que le cayó en la cabeza el gran crucifijo del altar y lo mató. Ahora está en el Cielo por sus buenas obras, pero se mantiene apartado. Ahora teme que le caiga encima toda la corte celestial.

-No estés triste -le dijo el Espíritu al Creador-. Tú no tuviste la culpa del accidente. Fue obra de la ley de la gravedad.

-No debí haberla hecho -ponderó el Padre-. Por causa de lo sucedido en Ecuador ha aumentado el número de ateos.

¡Hasta mañana!...