Si algo bueno nos dejó el escándalo de Taddei, es que se posicionara en la agenda pública la impresión de documentación y la producción de material electoral, temas que normalmente pasan del ojo público, pero, aun así, son fundamentales para el proceso electoral. Y es que no únicamente se trata de una bolsa muy cuantiosa de recursos, sino que en estos elementos se encuentra un pilar de la confianza en las elecciones.

Un problema de raíz es que con los dedos de una mano se cuentan las empresas que tienen la capacidad de producir todo esto. Las cantidades y los tiempos de entrega son filtros infranqueables. Al mismo tiempo, es tanta la responsabilidad que la propia ley establece que la salvaguarda y el cuidado de las boletas electorales constituyen un asunto de seguridad nacional.

Por eso, su fabricación, traslado y resguardo están sujetos a estrictos controles de seguridad, incluso con la participación de las Fuerzas Armadas. Cuando tuve el honor de ser consejero electoral local, fui testigo de las medidas de seguridad que contaban las boletas electorales; tan es así que podríamos considerar que eran billetes. De igual manera, acompañé los traslados de estos insumos a las bodegas electorales en compañía de fuerzas de seguridad.

Todo esto viene a colación, porque con el proceso electoral en marcha, el pasado 18 de noviembre la Secretaria de Gobernación presentó un plan para reorganizar Talleres Gráficos de México en 2 etapas. No es un tema menor, ya que este organismo público descentralizado, para la elección federal de 2024, imprimió más de 317 millones de boletas, más la documentación que produjo para varias elecciones locales, incluida la de Durango.

Aunque el decreto conserva en manos de las autoridades electorales las decisiones sobre el diseño, el calendario de producción y la calidad que deben exigir al proveedor, sí hay cambios. Si Talleres Gráficos acepta un encargo bajo las nuevas reglas, tendrá que imprimir las boletas sin subcontratar esa tarea; ya que, como vimos anteriormente, cuando absorbía contratos, lo hacía superando su capacidad de producción y se veía obligado a emplear a otras empresas, además de que también deberá hacer público cuánto cobra por millar.

Si una institución pública recibe un pedido por su capacidad para producirlo, conviene saber cuánto trabajo hace por su cuenta y a qué precio; y, por supuesto, tener la certeza de que realmente lo está produciendo con sus controles de calidad. Además, la Secretaría de Gobernación promoverá convenios con el INE y los institutos locales, y en esta primera etapa cada autoridad conserva la decisión de celebrarlos.

La segunda etapa, prevista de julio de 2027 a 2030, abre una discusión distinta, ya que se plantea crear la Ley de Imprenta Nacional de México y reformar la legislación electoral para reservar la producción a entes públicos y limitar por ley a quién pueden contratar las autoridades electorales, es decir, ya no intervendrían empresas privadas, por ejemplo, en la elaboración de boletas.

Me parece razonable que el Estado invierta para imprimir mejor y que podamos conocer el costo de cada pedido, pero resulta indispensable que se preserven los controles técnicos, la autonomía de las autoridades electorales y, sobre todo, la confianza ciudadana en la autenticidad del voto. En un país que ha buscado hacer concurrentes sus elecciones, podría generarse un cuello de botella en la impresión de boletas.

X: @omarortegasoria

"R Elación sexual de personas con animales". Así define el diccionario la palabra "bestialismo". Más conciso y expresivo es el Padre Busquet, insigne maestro de confesores, quien en su copioso Thesaurus Confessarii dice con tres palabras que el pecado de bestialidad consiste en coitus con brutus, coito con animal, y añade que también lo es cum demone apparente in forma humana, con demonio que se presenta en forma humana. Lo anterior viene a cuento por el cuento que ocupa hoy el espacio de este artículo. Ciertamente no es para ser visto por ojos recatados, pero el bestialismo existe. Dejemos a la 4T el ocultamiento de la realidad. He aquí la picante narración. Un destacamento de la Legión Extranjera se hallaba estacionado en cierto remoto punto del desierto norafricano. Llegó ahí un nuevo capitán cuya juventud no tardó en presentarle las urentes demandas propias de su edad. Semen retentun venenum est, decían en latín macarrónico los goliardos medievales. Así, el recién llegado le preguntó al sargento qué hacían él y sus compañeros para sedar la concupiscencia de la carne. El hombre no entendió la pregunta, por lo enredado del concepto, y respondió que la ponían en refrigeración. El capitán se vio obligado a plantear la cuestión en términos más llanos, y entonces sí le entendió el sargento. Respondió: "Recurrimos a la camella". "Mon Dieu! -exclamó con disgusto el capitán-. Eso no va conmigo". En efecto, pertenecía a una familia de larga y honrosa tradición militar -a su tatarabuelo se le habían congelado las partes pudendas durante la campaña napoleónica de Rusia-, y había estudiado en la École Polytechnique. ¿Iba a incurrir en esa práctica bestial, contraria no sólo a la naturaleza, sino también a la religión y a los buenos modales? Además, la camella estaba muy fea, comparada con otras que había visto en las caravanas. Rechazó, por tanto, la indigna sugerencia. Pero pasaron las semanas, y crecieron en el joven capitán los rijos del varón. Raro será quien pueda contenerlos; quizás apenas con los cilicios y disciplinas con que se herían y azoraban antes los hombres de religión para alejar de sí las tentaciones de lujuria que el Maligno les presentaba haciéndoles ver en la claudicante imaginación sinuosas formas femeninas. Cosa muy fuerte y pertinaz es la naturaleza. Cuando se le cierra la puerta entrará por la ventana. Sin poder ya contener sus ímpetus lascivos el capitán le pidió al sargento que le tuviera lista la camella, pues lo había vencido el imperioso dictado de la carne. Le recomendó solamente mucha discreción. No quería que la tropa se enterara de lo que iba a hacer. Llegada la noche del fornicio se escurrió cautelosamente hacia el corral donde el sargento le tenía preparada a la camélida. Iba embozado en su capa dragona, y se había puesto lentes negros para mayor sigilo. Cuando vio a la camella no le pareció ya tan fea. Tenía grandes y profundos ojos negros, y largas pestañas como de odalisca o hurí. Su cuello era grácil y curvo, y su pelambre ofrecía suavidades de seda o terciopelo. Con gran esfuerzo el mílite cargó una piedra grande que estaba por ahí y la puso atrás de la bestia para subirse sobre ella. Sobre la piedra, quiero decir. El sargento, extrañado, le preguntó qué hacía. Respondió el superior: "Voy a usa la camella como ustedes la usan, según tú me dijiste". "Mon capitain! -exclamó el sargento, azorado-. Efectivamente, le dije que cuando sentimos la urgencia de la carne recurrimos a la camella, pero la usamos para ir al pueblo. Ahí está la mancebía con las mujeres. Ah, mon capitain!".

FIN.