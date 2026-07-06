La improbable teoría de la homonimia La minería, un trabajo de alto riesgo

En Durango, la homonimia es un término que en los últimos días ha estado en boga. Desde que el gobernador Esteban Villegas reconoció que su visa se encuentra bajo "alerta amarilla", las redes sociales convirtieron ese concepto en tendencia. No obstante, detrás de la viralización hay un asunto mucho más serio. Y es que -otra vez- quedan en evidencia las inconsistencias en las explicaciones que el propio mandatario ha ofrecido sobre su situación migratoria.

Para entenderlo, hay que comenzar por lo más básico: la homonimia ocurre cuando dos personas comparten exactamente el mismo nombre completo sin guardar relación entre sí. Esto puede generar errores en registros administrativos, procesos judiciales o bases de datos gubernamentales. Por ello, los Estados cuentan con mecanismos para resolver esas confusiones mediante documentos oficiales, información biométrica y otros elementos de identificación.

El problema es que el gobernador de Durango nunca ha afirmado categóricamente que ese sea el origen de la revisión sobre su documento migratorio. Lo ha planteado únicamente como una posibilidad. Incluso aseguró que las propias autoridades estadounidenses desconocen el motivo de la observación. Esa explicación, lejos de convencer, abre más cuestionamientos.

Y es que resulta difícil pensar que un sistema migratorio como el de Estados Unidos, respaldado por bases de datos biométricas, controles documentales y protocolos de inteligencia, mantenga una alerta sin conocer el motivo que la originó. Más aún cuando se trata de una figura pública con responsabilidades institucionales y constantes cruces fronterizos derivados de su cargo.

Especialistas consultados por este espacio editorial, coinciden en que la probabilidad de encontrar en México a otra persona llamada exactamente Esteban Alejandro Villegas Villarreal es extraordinariamente baja. Si bien no existe un padrón de homónimos que permita afirmarlo con certeza absoluta, la combinación de un nombre compuesto y dos apellidos específicos reduce considerablemente esa posibilidad desde una perspectiva estadística.

Precisamente por eso sorprende que, después de siete meses de polémica, el mandatario no haya recurrido a los mecanismos administrativos que cualquier ciudadano puede utilizar para acreditar una homonimia o incluso demostrar su inexistencia. En México existen procedimientos ante las autoridades para obtener constancias que ayudan a resolver este tipo de controversias cuando afectan trámites oficiales o situaciones jurídicas.

Si realmente la "alerta amarilla" obedeciera a una confusión de identidad, presentar documentación oficial sería el camino más sólido para disipar las dudas, tanto frente a las autoridades migratorias estadounidenses como ante la opinión pública. Sin embargo, hasta ahora la estrategia ha descansado exclusivamente en declaraciones que han ido modificándose conforme aparecen nuevos elementos periodísticos.

Finalmente, el debate ha dejado de centrarse en el estatus de una visa para instalarse de lleno en el terreno de la credibilidad política. Mientras la presencia de las fuerzas federales en Durango continúa generando resultados contra estructuras delictivas, las presiones de Estados Unidos se amplían hacia más actores políticos mexicanos, entre los cuales el nombre de Esteban Villegas permanece en la mira.

EN LA BALANZA.- Si Joaquín "El Chapo" Guzmán realmente decide revelar nombres de políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico, el impacto podría extenderse mucho más allá del ámbito federal. En Durango, donde el exlíder del Cártel de Sinaloa construyó durante años una importante red de operaciones y mantuvo relaciones con actores políticos y de poder, el anuncio inevitablemente reavivará viejos episodios que nunca terminaron de esclarecerse. Más allá de la credibilidad que pueda tener un criminal sentenciado, cualquier señalamiento de esa magnitud obligaría a las autoridades a investigar con seriedad y no a descalificar de antemano una información que, de confirmarse, podría exhibir una vez más el nivel de infiltración que el crimen organizado llegó a alcanzar en las estructuras del Estado.

X: @Vic_Montenegro

En lo que va del año, en la entidad se han registrado al menos cuatro decesos de trabajadores mineros, el último, un joven de apenas 34 años en el municipio de Lerdo.

El pasado mes de abril, en el municipio de San Dimas perdieron la vida dos trabajadores de minas tan solo con algunas horas de diferencia; en el mes de marzo, murió otro minero en un yacimiento de mármol en Lerdo.

Dichos fallecimientos ponen sobre la mesa una realidad que con demasiada frecuencia pasa inadvertida: la actividad minera es una de las ocupaciones con mayor riesgo para la vida de quienes la desempeñan.

Detrás de cada accidente fatal hay una familia que pierde a un hijo, un padre, un hermano o un sostén económico, pero pareciera que existe cierta normalización de los accidentes laborales.

Durango posee una larga tradición minera. La extracción de oro, plata, mármol y otros minerales constituye una fuente importante de empleo para diversas regiones del estado. Pero esa relevancia económica no puede convertirse en un argumento para minimizar los riesgos inherentes a una actividad que exige los más altos estándares de seguridad industrial.

Cuando sucede un accidente de esta naturaleza, resulta indispensable que las autoridades competentes investiguen a fondo si se cumplían las normas oficiales en materia de seguridad e higiene y si las condiciones del sitio eran las adecuadas para realizar las labores.

La prevención no puede limitarse a reaccionar después de una tragedia. Debe incluir inspecciones constantes, capacitación continua, mantenimiento de equipos, monitoreo de riesgos geológicos y la facultad de suspender operaciones cuando existan condiciones que comprometan la integridad de los trabajadores.

Queda claro que la minería seguirá siendo una actividad estratégica para Durango. Lo deseable es que también sea un ejemplo de responsabilidad empresarial y de respeto por la vida humana.

Ninguna tonelada de mármol, oro o plata vale más que un trabajador. El verdadero desarrollo no se mide únicamente por la riqueza que se extrae del subsuelo, sino por la capacidad de garantizar que todas las personas que lo hacen posible regresen sanos y salvos a sus hogares al finalizar cada jornada.

Punto y aparte.- La noche del sábado 4 de julio ocurrió un terrible accidente sobre la carretera que conecta a Durango con el poblado Lerdo de Tejada, en donde murieron dos niños que iban a bordo de una motocicleta.

Según se sabe, el conductor de la moto tenía 14 años de edad y su acompañante, 12. Al parecer iban con destino a La Ferrería, lugar donde vivían, cuando invadieron el carril y se impactaron de frente contra un autobús de pasajeros. Quedaron sin vida en el lugar.

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de limitar el uso de motocicletas en la población infantil, sin embargo, poco se hace en los hechos para regularlo, ni por parte de los propios padres de familia, que son los primeros responsables, ni por las autoridades viales.

Basta poner un poco de atención mientras se circular por las calles de Durango para ver la cantidad de adolescentes que conducen motocicleta sin ninguna precaución ni equipo de seguridad. ¿Cuándo se tomarán cartas en el asunto?

Nos leemos en X: @citlazoe