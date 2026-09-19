'La inflación rebasaría el aumento de presupuesto'

EL SIGLO DE DURANGO

El aumento presupuestal que año con año se ha ido asignando a Durango resulta insuficiente para los requerimientos que se tienen, informó el presidente del Consejo Mexicano Empresarial (CEM), Mauricio Holguín Herrera, quien advirtió que el posible incremento del que se habla para el próximo año 2027 sería rebasado por la inflación.

"Es un tema que cada año se ve más o menos con la misma mecánica. Se habla de un incremento aproximado del 3.6, 3.8 para Durango y realmente esto no ayuda porque la inflación estaríamos hablando de que estamos en un 7.8, hasta un 8.2 por ciento", indicó.

En tal sentido, expuso que nuevamente será insuficiente para la infraestructura necesaria en la entidad.

"Lo que se va a incrementar pues es mucho menor que el tope inflacionario y esto hace que se tenga un problema para generar infraestructura, para generar gasto público que pueda realmente reinvertirse en Durango. Apenas con esto se logra llegar al tabulador en el gasto corriente", citó.

Por lo que consideró que Durango requiere más para poder cambiar las condiciones actuales.

"Creemos que para que Durango pueda tener un crecimiento deberíamos estar recibiendo por lo menos 58 mil millones en el año y para tener un crecimiento real tendríamos que estar arriba de los 60 mil", refirió.