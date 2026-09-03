La informalidad resiste en Durango y crece 0.1% en el primer trimestre del año

La economía informal en Durango logró mantenerse en terreno positivo durante el primer trimestre del año, con un crecimiento anual de apenas 0.1 por ciento, pese al menor dinamismo que ha registrado el mercado laboral formal.

De acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF), publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el resultado estatal estuvo sostenido principalmente por las llamadas “otras modalidades de la informalidad”, que aumentaron 0.5 por ciento en el periodo.

En contraste, las unidades económicas del sector informal tradicional, como micronegocios y pequeños comercios sin personalidad jurídica, registraron una disminución de 0.3 por ciento en su producción.

El comportamiento de Durango se ubicó por debajo del crecimiento nacional de 2.0 por ciento , aunque logró evitar las caídas observadas en otras entidades como Campeche, con 10.1 por ciento; Morelos, con 3.8 por ciento; Veracruz, con 2.5 por ciento, y Sinaloa, con una reducción de 2.3 por ciento.

Baja el número de empleos informales

Aunque el valor de la producción informal se mantuvo prácticamente estable, el número de puestos de trabajo remunerados dentro de este sector disminuyó 1.0 por ciento en Durango respecto al primer trimestre de 2025.

La mayor reducción se presentó en el sector informal directo, con una caída de 1.4 por ciento, mientras que los empleos informales generados dentro de negocios establecidos disminuyeron 0.9 por ciento.

En materia de remuneraciones, la bolsa destinada a los trabajadores informales prácticamente no tuvo variación, al registrar un crecimiento de 0.0 por ciento a precios corrientes . Este comportamiento contrasta con el aumento promedio nacional de 5.3 por ciento.

Los resultados muestran que, pese a la reducción en el número de puestos y la falta de crecimiento en las remuneraciones, las actividades informales en Durango lograron conservar su nivel de producción durante los primeros tres meses del año, en un contexto de menor dinamismo en la generación de empleo formal.