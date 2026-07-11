La Inteligencia estratégica es la capacidad que permite conducir al Estado

Los Estados no fracasan por falta de recursos; fracasan cuando pierden la capacidad de comprender la realidad antes de que esta los obligue a reaccionar. La inteligencia estratégica constituye precisamente la capacidad institucional que permite anticipar, conducir y preservar los intereses permanentes de la Nación. La inteligencia estratégica puede definirse como la función permanente del Estado encargada de producir conocimiento anticipatorio para orientar las decisiones nacionales conforme a los intereses permanentes de la Nación.

Su propósito no es acumular información ni elaborar diagnósticos aislados, sino transformar datos dispersos en conocimiento confiable que permita comprender tendencias, identificar riesgos, descubrir oportunidades y construir escenarios para apoyar la toma de decisiones. La anticipación constituye su principal aportación a la conducción estratégica del Estado.

Distinguir este concepto de otros niveles del conocimiento resulta indispensable. La información reúne datos sobre hechos observables. La inteligencia analiza esos datos para apoyar decisiones específicas. La inteligencia estratégica integra información, contexto, prospectiva y evaluación de escenarios para orientar decisiones que afectan la estabilidad, el desarrollo y la permanencia del Estado. Mientras la información describe y la inteligencia explica, la inteligencia estratégica permite anticipar y conducir.

Por esa razón, la inteligencia estratégica no constituye una actividad exclusiva de los organismos de seguridad. Es una capacidad institucional que debe respaldar la conducción del Estado en los ámbitos político, económico, social, tecnológico, ambiental, energético, sanitario, diplomático y de seguridad. Los riesgos contemporáneos son interdependientes y evolucionan con rapidez. Una crisis financiera puede alterar la estabilidad política; una innovación tecnológica puede modificar la competitividad nacional; un conflicto internacional puede afectar cadenas de suministro, mercados estratégicos o infraestructura crítica. Comprender esas relaciones permite sustituir respuestas fragmentadas por decisiones integrales.

La arquitectura constitucional mexicana proporciona el fundamento de esta concepción. El artículo 26 establece que el desarrollo nacional debe organizarse mediante un sistema de planeación democrática sustentado en diagnósticos objetivos, prioridades claramente definidas y evaluación permanente de resultados. Ningún proceso de planeación puede cumplir plenamente ese mandato sin disponer de conocimiento sistemático sobre capacidades nacionales, riesgos emergentes, tendencias estructurales y escenarios previsibles.

La inteligencia estratégica constituye el soporte técnico que transforma ese conocimiento en un instrumento permanente para la conducción estratégica del Estado. No sustituye la decisión política, cuya responsabilidad corresponde a los gobiernos, sino que la fortalece mediante análisis rigurosos, evaluación de alternativas y reducción de la incertidumbre, elevando así la calidad, coherencia y oportunidad de las decisiones nacionales.

Su principal contribución consiste en integrar capacidades que con frecuencia operan de manera aislada. Planeación nacional, desarrollo económico, seguridad, política exterior, finanzas públicas, infraestructura crítica, innovación tecnológica y gobernabilidad forman parte de un mismo sistema estratégico. Analizar cada una por separado dificulta comprender sus efectos recíprocos y limita la eficacia de la acción gubernamental. La inteligencia estratégica permite articular esas dimensiones dentro de una visión integral, fortalecer la coordinación institucional y orientar el empleo coherente de los recursos del Estado.

Cuando esta capacidad institucional se debilita, el Estado pierde gradualmente la posibilidad de anticipar transformaciones relevantes. Las decisiones comienzan a responder únicamente a presiones inmediatas; las políticas públicas adquieren un carácter reactivo; la coordinación entre instituciones disminuye y la administración cotidiana desplaza a la estrategia. El problema deja de ser exclusivamente operativo para convertirse en una limitación estructural de la capacidad estatal para conducir el desarrollo, preservar la gobernabilidad y proteger los intereses permanentes de la Nación.

La experiencia internacional demuestra que los Estados con mayor capacidad estratégica no son necesariamente aquellos que poseen más recursos materiales, sino los que desarrollan mejores mecanismos para comprender su entorno, anticipar transformaciones y adaptar oportunamente sus decisiones. La ventaja estratégica proviene del conocimiento organizado antes que de la reacción improvisada. Anticipar no elimina la incertidumbre, pero amplía el margen de maniobra institucional, fortalece la resiliencia del Estado y reduce el costo político, económico y social de las decisiones tardías.

El principal desafío estratégico de México consiste en consolidar una capacidad institucional permanente que transforme información dispersa en conocimiento útil para conducir decisiones nacionales de largo plazo. La inteligencia estratégica no predice el futuro; prepara al Estado para conducirlo. Allí reside su capacidad que le permite comprender antes de actuar, anticipar antes de reaccionar y conducir antes de improvisar.

Decidir con conocimiento fortalece soberanía, preserva intereses permanentes y amplía posibilidades de desarrollo; renunciar a esa capacidad, pierde iniciativa y termina condicionado por acontecimientos que pudo haber previsto.

Los Estados no se distinguen por reaccionar mejor que otros, sino por anticipar antes que los demás. La inteligencia estratégica constituye el puente entre la planeación nacional y la capacidad de conducción

* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.