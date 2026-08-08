La Inteligencia Estratégica no decide: construye los elementos de juicio

LA Inteligencia Estratégica suele asociarse con información confidencial, operaciones especializadas o decisiones de alto nivel. Esa percepción, aunque parcialmente cierta, resulta insuficiente para comprender su verdadera naturaleza. Su mayor contribución al Estado no consiste en decidir ni en sustituir el criterio de quienes ejercen la conducción política. Su misión fundamental es construir los elementos de juicio que permitan comprender objetivamente la realidad y reducir la incertidumbre antes de decidir.

Esta distinción adquiere especial importancia en un entorno caracterizado por transformaciones aceleradas, conflictos híbridos, competencia geopolítica, innovación tecnológica y creciente interdependencia entre los fenómenos políticos, económicos, sociales, ambientales y de seguridad. Ninguna autoridad responsable puede conducir estratégicamente al Estado apoyándose únicamente en intuiciones, percepciones personales o información fragmentada. Gobernar exige comprender; comprender exige analizar; y analizar exige producir conocimiento estratégicamente sustentado.

La información representa apenas el punto de partida. Por abundante que sea, carece de valor estratégico mientras permanezca dispersa, descontextualizada o sin explicación. El verdadero desafío consiste en integrarla, verificarla, contrastarla y analizarla para descubrir relaciones causales, tendencias, oportunidades, riesgos y posibles escenarios. Sólo entonces comienza a transformarse en conocimiento útil para la conducción del Estado.

Sin embargo, el conocimiento tampoco constituye el destino final de ese proceso. Debe organizarse mediante una argumentación lógica, sustentarse en evidencia verificable y presentarse de manera clara para que quien tiene la responsabilidad constitucional de conducir al Estado pueda valorar con objetividad las distintas alternativas disponibles. Es precisamente en ese momento cuando el conocimiento se convierte en elementos de juicio.

La fortaleza de la Inteligencia Estratégica no depende, por tanto, de la cantidad de información que recopila, sino de la calidad del razonamiento que desarrolla. Su credibilidad descansa en la consistencia de sus análisis, en la solidez de sus argumentos y en la capacidad para explicar por qué un fenómeno ocurre, cuáles son sus posibles consecuencias y qué implicaciones puede tener para los intereses permanentes de la Nación. La inteligencia aporta comprensión; la decisión corresponde a otra esfera de responsabilidad.

Con frecuencia se espera que los organismos de inteligencia indiquen qué debe hacerse. Esa expectativa desvirtúa su función. La decisión estratégica nunca puede delegarse. Corresponde a la autoridad legítimamente facultada para ponderar, además del conocimiento disponible, factores políticos, jurídicos, económicos, sociales, éticos e institucionales que trascienden el ámbito del análisis especializado. La Inteligencia Estratégica fortalece esa decisión, pero no la sustituye.

El especialista en Inteligencia Estratégica tampoco debe concebirse como un simple recolector de información ni como un asesor que formula recomendaciones personales. Su verdadera competencia profesional radica en construir argumentos objetivamente sustentados que permitan comprender la realidad con mayor profundidad. Su trabajo consiste en integrar evidencia, identificar relaciones significativas, cuestionar supuestos, reducir sesgos, valorar escenarios y presentar conclusiones suficientemente sólidas para ampliar la capacidad de juicio de quien debe decidir.

Esta diferencia tiene profundas implicaciones institucionales. Cuando la inteligencia pretende decidir, invade responsabilidades que no le corresponden. Cuando la autoridad decide sin inteligencia, aumenta el riesgo de actuar sobre percepciones incompletas o apreciaciones equivocadas. La fortaleza del Estado reside precisamente en mantener claramente delimitadas ambas funciones y hacer que se complementen mediante un flujo permanente de conocimiento estratégicamente sustentado.

Los Estados que han desarrollado mayores capacidades estratégicas comparten una característica común: han institucionalizado la producción de conocimiento antes de enfrentar las crisis. Comprenden que la anticipación no surge de la improvisación, sino del análisis sistemático; que la planeación exige diagnósticos objetivos; y que la conducción estratégica depende de la calidad del conocimiento sobre el cual descansa el juicio de quienes tienen la responsabilidad de decidir.

Fortalecer la Inteligencia Estratégica significa fortalecer la capacidad del Estado para comprender la realidad antes de actuar sobre ella. Significa convertir la información en conocimiento y el conocimiento en elementos de juicio que permitan preservar la libertad de decisión frente a un entorno cada vez más complejo e incierto. Esa es su verdadera misión y, al mismo tiempo, una de las capacidades institucionales más valiosas para asegurar la continuidad, el desarrollo y la preservación de los intereses permanentes de la Nación.

La calidad de la conducción estratégica no depende únicamente de la experiencia o de la voluntad política. Depende también de la calidad del conocimiento que sustenta el juicio de quienes deciden. La Inteligencia Estratégica cumple su misión cuando logra que las decisiones descansen sobre comprensión objetiva de la realidad, y no sobre la presión de la coyuntura, la intuición o la improvisación.

Los Estados no pueden construir el futuro que imaginan; cimentan el porvenir para el desafío que asumieron. Resolviendo con elementos de juicio sólidos, no reaccionando ante los acontecimientos.

* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.