La lección estadounidense

El resultado de la elección en los Estados Unidos muestra el valor de contar con instituciones electorales que sean confiables para elegir a quienes tomarán decisiones que impactan la vida cotidiana de las y los ciudadanos de ese país.

Los resultados fueron un rotundo revés para el Presidente Trump y sus decisiones, como la guerra contra Irán que ha elevado el costo de los combustibles, lo que a su vez tiene un impacto directo en el precio de bienes y servicios, o la agresiva política de expulsiones de migrantes ilegales, que le costó el apoyo de la comunidad latina en muchos estados.

Lo importante, además de la contundencia del resultado, es que los estadounidenses salieron a votar con la confianza de que su voto contaría y que, al agregarse, esos votos expresaron el sentimiento colectivo respecto a las acciones de gobierno del Presidente Trump.

Es en este contexto, el de la importancia de la confianza ciudadana en sus instituciones electorales, que se puede entender el daño que ha hecho al INE la expresidenta Guadalupe Taddei.

Cada vez que sale un nuevo video con revelaciones acerca de la asignación de contratos y de posibles actos de corrupción la confianza de las y los ciudadanos en su órgano electoral disminuye proporcionalmente a la gravedad de los hechos que se hacen públicos.

Sabemos que las instituciones electorales, particularmente el INE, tenían un alto nivel de confianza por parte de la ciudadanía y se convirtió en el instrumento que hizo posible la transición democrática que culminó con la llegada de un partido de oposición a la Presidencia de la República en el año 2000.

La complicada construcción de un órgano electoral que se convirtió en un ejemplo a nivel internacional se dio en dos vías principales, la primera con la designación en el Consejo General de consejeras y consejeros que tuvieran una probada vocación democrática.

Algunos consejeros o consejeras estaban propuestos por la izquierda, algunos por la derecha, pero tenían un prestigio que hacia que, en su conjunto, la ciudadanía tuviera un nivel de confianza alto en la institución electoral.

La segunda vía fue la creación de un cuerpo de funcionarios electorales que tiene un servicio de carrera y, coordinados y entrenados por estos funcionarios, la intervención directa de ciudadanas y ciudadanos para organizar la jornada electoral y el conteo de votos.

La intención del nuevo régimen de centralizar el poder, destruyendo o cooptando instituciones, le dio manga ancha a personajes como Taddei para manejar las instituciones, incluso cambiando la ley para lograrlo, con la condición de favorecer al régimen.

Esto último, en el caso de Taddei incluyó su participación y la de los consejeros afines al oficialismo para validar la mayoría calificada que se le otorgó al oficialismo en el Congreso de la Unión o la elección judicial, plagada de ilícitos pero que fue avalada por el Consejo General que ella presidió.

Aún con la confianza en el órgano electoral disminuida, la lección de las y los ciudadanos de Hungría y de los Estados Unidos es que se puede cambiar el rumbo si el acceso para emitir su voto está disponible.

X: @jesusmenav