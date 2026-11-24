Este martes 24 de noviembre, la Luna del Castor aparecerá al anochecer y abrirá una racha de superlunas que se extenderá hasta 2027. Quienes salgan a verla también podrán buscar a las Pléyades, un grupo de estrellas que estará cerca de la Luna en el cielo.

En la ciudad de Durango, la Luna alcanza su fase llena a las 8:53 de la mañana, pero saldrá por el este-noreste alrededor de las 6:14 de la tarde. Si el cielo está despejado, se verá prácticamente llena durante toda la noche y hasta la madrugada del miércoles.

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La Luna del Castor estará a 360 mil 766 kilómetros de la Tierra en el momento de la fase llena. Es una distancia menor a los alrededor de 384 mil kilómetros que separan en promedio a ambos cuerpos. Las lunas llenas de diciembre y enero estarán todavía más cerca.

¿Cuándo se verá la superluna más grande?

La cita será el miércoles 23 de diciembre, en vísperas de Nochebuena. La llamada Luna Fría será la luna llena más cercana de toda la racha, a unos 356 mil 700 kilómetros de la Tierra, cerca de 4 mil kilómetros menos que la de noviembre. En Durango alcanzará su fase llena a las 7:28 de la noche, hora local.

La siguiente será la Luna del Lobo, el viernes 22 de enero de 2027, a unos 357 mil 600 kilómetros. Su tamaño aparente quedará entre el de las lunas llenas de noviembre y diciembre, aunque la diferencia entre las tres será difícil de apreciar a simple vista.

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El calendario puede extenderse hasta el sábado 20 de febrero, con la Luna de Nieve. El término superluna es de uso popular y el límite de distancia varía según la fuente. Time and Date incluye la de febrero en la racha, mientras que los calendarios que usan un criterio más estricto cierran la serie en enero.

¿Por qué la Luna parece más grande cuando sale?

La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita elíptica. Su distancia cambia a lo largo del mes y, cuando la fase llena ocurre cerca del perigeo, el punto de mayor acercamiento, se habla de una superluna. Según la NASA, en los extremos de esa comparación, una luna llena cercana puede verse hasta 14 por ciento más grande y 30 por ciento más brillante que una luna llena en el extremo más lejano de su órbita.

El efecto más llamativo suele darse cuando la Luna está baja en el cielo. Cerca de edificios, árboles o cerros puede parecer enorme por un efecto de percepción conocido como ilusión lunar. Para observarla desde Durango, conviene buscar un lugar con vista despejada hacia el este-noreste poco antes de las 6:14 de la tarde.

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La Luna se puede ver a simple vista. Si tienes binoculares, también puedes buscar las Pléyades, un cúmulo de estrellas en la constelación de Tauro. El brillo de la Luna puede ocultar algunas de sus estrellas más débiles, así que prueba dejando el disco lunar justo fuera del campo de visión.