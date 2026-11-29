Si tienes que salir temprano este lunes 30 de noviembre, vale la pena mirar hacia arriba antes de que amanezca. La Luna menguante servirá de guía para encontrar tres puntos luminosos reunidos en una pequeña región del cielo. El encuentro podrá verse a simple vista desde Durango, siempre que las nubes dejen libre esa parte del cielo, y bastarán unos minutos para distinguir a cada protagonista.

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Se trata de Júpiter, Marte y Régulo, la estrella más brillante de la constelación de Leo. La pareja que más llamará la atención será la de la Luna y Júpiter: además de verse muy cerca entre sí, serán los dos objetos más brillantes del grupo.

¿A qué hora y hacia dónde mirar desde Durango?

En la capital duranguense, una buena ventana para observar el encuentro será entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana, hora local. Busca primero la Luna en lo alto del cielo. Alcanzará su mayor altura alrededor de las 6:24. El Sol saldrá a las 7:24, pero conviene mirar antes de que aclare para distinguir con más facilidad los puntos menos brillantes.

Júpiter se verá como un punto blanco y brillante junto a la Luna. Un poco más apartado podrás distinguir a Marte por su tono anaranjado, mientras que Régulo tendrá un brillo blanco azulado. La Luna conservará iluminado cerca del 60 por ciento de su disco, así que será fácil reconocerla incluso desde la ciudad.

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Si quieres fotografiar el encuentro con el celular, prueba el modo noche y apóyalo sobre una superficie firme. Si la Luna sale como una mancha blanca, baja un poco la exposición y toma varias fotos para ver en cuál se distinguen mejor los otros tres puntos.

¿La Luna llegará a tapar a Júpiter?

En el extremo sur de Chile y Argentina, las islas Malvinas y parte de la Antártida, la Luna pasará por delante de Júpiter y lo esconderá temporalmente. A ese fenómeno se le conoce como ocultación lunar. Desde Durango se verá el acercamiento y Júpiter seguirá visible junto a la Luna.

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La cercanía entre ambos es un efecto de perspectiva. Aunque desde la Tierra parezcan vecinos, Júpiter estará unas dos mil veces más lejos que la Luna.

Si tienes binoculares, apunta a Júpiter y mantenlos firmes para intentar distinguir algunos puntos diminutos a sus lados. Son sus lunas más grandes, Ío, Europa, Ganímedes y Calisto, las mismas que Galileo observó con su telescopio en 1610. Como cambian de posición mientras orbitan el planeta, si vuelves a mirar otra madrugada podrías encontrarlas en un orden distinto.