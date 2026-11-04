Lluvias de estrellas y una superluna: lo que podrás ver en el cielo de Durango en noviembre

Noviembre tendrá varias razones para salir al patio, alejarse un poco de las luces y mirar hacia arriba. Durante el mes, el cielo ofrecerá encuentros entre planetas, lluvias de meteoros y una Luna que promete llamar la atención.

Estos fenómenos podrán observarse desde México, incluido Durango, aunque las nubes, la iluminación urbana y el horario elegido serán determinantes para disfrutarlos.

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Táuridas: las primeras fechas para mirar al cielo

La primera cita será alrededor del 5 de noviembre, con el máximo de las Táuridas del Sur. Después, cerca del 12 de noviembre, llegará el turno de las Táuridas del Norte, de acuerdo con el calendario de la Organización Internacional de Meteoros.

Ambas son lluvias de actividad moderada: producen alrededor de cinco meteoros por hora cada una en condiciones ideales. Su atractivo está en la posibilidad de observar algún bólido, un meteoro especialmente brillante que puede destacar entre los demás.

Las fechas señalan sus máximos, pero su actividad se extiende durante varias noches, por lo que habrá más de una oportunidad para intentar verlas.

Marte y Júpiter tendrán un encuentro aparente

Durante las madrugadas del 15 y 16 de noviembre, Marte y Júpiter aparecerán muy próximos entre sí. Para buscarlos desde Durango habrá que mirar hacia el sureste antes del amanecer.

Júpiter será el punto más brillante y Marte podrá distinguirse por su tonalidad rojiza. Ambos serán visibles sin telescopio y tendrán una separación aparente cercana a 1.2 grados, un poco mayor al espacio que ocuparían dos lunas llenas colocadas una junto a otra.

Aunque parezcan vecinos, se trata de un efecto de perspectiva: los planetas seguirán separados por enormes distancias.

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Leónidas: otra oportunidad para pedir un deseo

Las madrugadas del 17 y 18 de noviembre serán las principales fechas para intentar observar las Leónidas. La NASA recomienda aprovechar las horas posteriores a la puesta de la Luna y anteriores al amanecer.

En condiciones ideales podrían registrarse alrededor de 15 meteoros por hora, aunque la mayoría de los observadores verá menos.

Para disfrutar el fenómeno conviene buscar un lugar oscuro, dejar que los ojos se adapten durante unos 30 minutos y observar una zona amplia del cielo. En este caso, lo mejor será hacerlo a simple vista, sin limitar el campo de visión con un telescopio.

La superluna llegará el 24 de noviembre

Uno de los momentos más vistosos será la Luna llena del 24 de noviembre, que en esta ocasión será una superluna por encontrarse relativamente cerca de la Tierra.

Podrá lucir algo más grande y brillante que una Luna llena promedio, aunque la diferencia será sutil.

En Durango capital, la fase llena ocurrirá a las 08:53 horas, cuando la Luna ya estará debajo del horizonte. Para observarla esa noche habrá que esperar su salida, prevista aproximadamente a las 18:14 horas, hacia el este-noreste.

Montañas, edificios u otros obstáculos pueden retrasar el momento en que resulte visible, por lo que conviene elegir un lugar con el horizonte despejado.

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Voyager 1 también hará historia

El 18 de noviembre, Voyager 1 se convertirá en el primer objeto construido por la humanidad en alcanzar una distancia de un día luz de la Tierra, unos 25 mil 900 millones de kilómetros.

Eso significa que una señal tardará 24 horas en llegar a la sonda y otras 24 en regresar. Será un hito de exploración espacial, aunque no un espectáculo visible a simple vista.

Para las citas que sí podrán disfrutarse desde el cielo duranguense, bastará preparar ropa abrigadora, elegir un sitio seguro con poca iluminación y revisar el pronóstico antes de salir. Noviembre pondrá las fechas; las nubes tendrán la última palabra.