Oriónidas 2026 en Durango: cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas esta semana

El cielo de octubre todavía tiene una cita para quienes disfrutan buscar destellos durante la noche. Esta semana, una lluvia de meteoros vinculada con el cometa Halley llegará a su periodo de mayor actividad, aunque observarla requerirá algo más que salir unos minutos al patio.

Se trata de las Oriónidas, un fenómeno que puede apreciarse desde México y que también ofrece una oportunidad para los observadores en Durango, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

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¿Cuándo será el máximo de las Oriónidas?

El calendario de la American Meteor Society ubica la noche de mayor actividad entre el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre de 2026.

La lluvia permanece activa del 2 de octubre al 7 de noviembre, por lo que también pueden aparecer meteoros en noches cercanas. El máximo señala el periodo esperado de mayor actividad, pero no es una cita que comience y termine en un minuto exacto.

¿A qué hora conviene observarlas desde Durango?

La recomendación de la NASA es observar después de la medianoche y durante la madrugada, antes de que el amanecer ilumine el cielo.

Para quienes planeen buscarlas esta semana, esto significa reservar parte de la madrugada del jueves 22, en lugar de esperar la mejor actividad durante las primeras horas de la noche del miércoles.

El sitio elegido también importa: un espacio con vista amplia y alejado del alumbrado facilita detectar los destellos. Las nubes pueden impedir la observación, incluso cuando la lluvia se encuentre en su máximo.

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La Luna puede dificultar el espectáculo

Este año habrá otro factor que considerar. La American Meteor Society advierte que la Luna creciente gibosa interferirá mientras permanezca sobre el horizonte, al iluminar el cielo y ocultar los meteoros más débiles.

Por ello, no conviene esperar una sucesión constante de destellos. La referencia habitual de entre 10 y 20 meteoros por hora corresponde a condiciones de cielo oscuro; desde una zona iluminada o con claridad lunar podrían distinguirse muchos menos.

¿Se necesita telescopio?

Para observarlas resulta más útil mirar a simple vista una porción amplia del cielo que concentrarse en un punto con telescopio.

Conviene llevar ropa abrigadora, acomodarse en una silla reclinable y evitar revisar continuamente el celular para conservar la adaptación de los ojos a la oscuridad.

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¿Qué relación tienen con el cometa Halley?

Las Oriónidas se producen cuando la Tierra atraviesa una región con partículas dejadas por el cometa Halley. Al entrar en la atmósfera, esos pequeños fragmentos generan los trazos luminosos que popularmente se conocen como estrellas fugaces.

Observarlas no significa que el cometa esté pasando cerca de la Tierra: lo que se ve es el encuentro de nuestro planeta con los restos que dejó en su recorrido.