La mayoría de los fraudes son en compras virtuales, alerta Profeco

Ante la incidencia de estafas detectadas en el comercio electrónico, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Durango, José Carlos Arellano, advirtió que la mayoría de los casos de fraudes a nivel nacional se concentran precisamente en las compras virtuales, modalidad que ha crecido durante los últimos años.

“La mayoría de los casos y eso es a nivel nacional se presentan en compras virtuales y también tenemos la página donde realizamos la acreditación de las diferentes tiendas virtuales y los cumplimientos que tienen”, manifestó.

En tal sentido, el funcionario federal señaló que la dependencia cuenta con una plataforma institucional destinada a la acreditación de las diferentes tiendas virtuales , con el fin de verificar el grado de cumplimiento que ofrecen a los consumidores en los aspectos más relevantes.

Para evitar que la ciudadanía sea víctima de este tipo de ilícitos al realizar compras por internet, el delegado de la Profeco recomendó hacer uso de esta herramienta.

En tal sentido, indicado que los interesados ​​pueden acceder a esta función ingresando “monitoreo tiendas virtuales Profeco” en cualquier buscador de internet , antes de realizar alguna compra, para verificar los resultados de la evaluación a la tienda virtual.

"Es un monitoreo que se ha hecho de estas tiendas virtuales y el cumplimiento que tienen tanto en la entrega, en las fechas, en la seguridad de las formas de cobro que tienen. Yo pienso que esa es la mejor herramienta que pueden utilizar, nada más le pueden poner ahí monitoreo de tiendas virtuales Profeco en el buscador y tiene que ser la primera opción en salir", indicó.