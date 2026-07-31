La misma denuncia, la misma respuesta

De nueva cuenta, el sector empresarial alzó la voz para pedir acciones más contundentes en materia de seguridad y recibió la misma respuesta de ocasiones anteriores.

La Coparmex Durango emitió un comunicado, en coordinación con sus homólogos de La Laguna, Zacatecas y Saltillo, en el que demanda garantizar la seguridad en las carreteras, municipios y comunidades de la región.

La petición surgió a raíz de lo ocurrido en Zacatecas, donde el pasado 18 de julio fueron localizados 10 cuerpos en tres puntos distintos del estado. Entre las víctimas se encontraban varios empresarios, así como un abogado y político originario de Canatlán, Durango.

El organismo empresarial sostiene que estos hechos violentos tienen un impacto regional debido a la movilidad de personas y mercancías entre los estados, por lo que existe una preocupación generalizada.

Al respecto, el gobernador Esteban Villegas Villarreal insistió en que Durango es uno de los estados más seguros del país, aunque reconoció que existen problemas, como ocurre en cualquier otra entidad. Sin embargo, pidió a los empresarios y comerciantes que denuncien si enfrentan algún problema en particular y, de paso, reiteró su respaldo a la fiscal Sonia Yadira de la Garza, de quien afirmó que es una profesional en su área.

Una vez más, el mandatario exhortó a los empresarios a comunicarse directamente con él o con el secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, para reportar cualquier incidente, ya que, según sus propias palabras, en muchos casos se trata de situaciones que pueden resolverse con facilidad.

Además, hizo un llamado a la prudencia al argumentar que las denuncias públicas relacionadas con la inseguridad pueden afectar al turismo y a los proyectos cinematográficos que se desarrollan en el estado.

No es la primera vez que la Coparmex alza la voz para exigir mayor seguridad. Fue este organismo el que denunció los casos de despojo de propiedades que, desde hace años, han afectado a sectores como el empresarial, el forestal y el comercial. Sin embargo, ante sus demandas, la respuesta de la autoridad ha sido la misma.

A la postura del organismo patronal se suma lo declarado por el empresario ganadero Manuel Núñez Carrillo, director de la compañía Pa'lante México, quien, en una entrevista con un medio nacional, sostuvo que en Durango sí existen secuestros y que han regresado las presiones hacia el sector por parte de personas que buscan acaparar la compraventa de animales. Incluso señaló que, cuando viajan a algunos municipios considerados de riesgo, optan por solicitar el acompañamiento del Ejército.

Y, en medio de esta controversia, la Guardia Nacional ha solicitado un terreno de siete hectáreas para instalar un nuevo batallón en la capital. En redes sociales, numerosos usuarios han expresado que dicho cuartel debería ubicarse en la salida hacia Mezquital.

Punto y aparte. Por desgracia, en Durango ya se han rebasado los 100 suicidios en lo que va del año, una cifra que refleja una situación alarmante en materia de salud mental.

Las víctimas van desde niños hasta adultos mayores; en su mayoría son hombres, aunque también hay un número importante de mujeres. A la fecha, no se ha dado a conocer un diagnóstico o estudio especializado que explique qué está ocurriendo en Durango respecto a este fenómeno.

En contraste, los servicios públicos de atención en salud mental se encuentran rebasados, sin que exista una estrategia contundente por parte de las autoridades para fortalecer esta área, no solo en el discurso, sino también mediante presupuesto suficiente y la contratación del personal necesario.

Nos leemos en X: @citlazoe