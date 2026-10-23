La moda toma Hacienda Mayor con la sexta edición de Durango Fashion Week

La moda vuelve a tomar protagonismo en la capital con la sexta edición de Durango Fashion Week, una plataforma que reúne a diseñadores, marcas y profesionales de la industria para impulsar el talento creativo y abrir nuevas oportunidades de proyección dentro y fuera de México.

Este sábado y domingo, la Hacienda Mayor se convertirá en el escenario de dos jornadas de moda con pasarelas protagonizadas por diseñadores invitados y marcas de autor. Las propuestas de los creativos participantes compartirán espacio en una experiencia que también incluirá música en vivo y un showroom, donde el público podrá conocer de cerca el trabajo, las prendas y las propuestas de diseño que forman parte de esta edición.

UN EVENTO CON TRAYECTORIA

A seis años de su creación, Durango Fashion Week ha fortalecido su presencia mediante colaboraciones con instituciones y plataformas de moda nacionales e internacionales , con especial interés en generar espacios para diseñadores emergentes y consolidar vínculos con figuras y proyectos de la industria.

Su apuesta es que el talento que se presenta en Durango encuentre oportunidades para llegar a nuevos públicos y escenarios.

Con esta sexta edición, la plataforma celebra su trayectoria y refrenda su intención de acercar al público duranguense a distintas propuestas del diseño contemporáneo, al tiempo que reúne a creadores que contribuyen a la diversidad de la moda actual.

Asi, durante dos días, este evento será el punto de encuentro para descubrir nuevas colecciones, conocer el trabajo de diseñadores invitados y disfrutar de una experiencia que combina moda, música y creatividad.