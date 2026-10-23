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Durango Fashion Week

La moda toma Hacienda Mayor con la sexta edición de Durango Fashion Week

La Hacienda Mayor se convertirá en el escenario de dos jornadas de moda con pasarelas.

La moda toma Hacienda Mayor con la sexta edición de Durango Fashion Week

La moda toma Hacienda Mayor con la sexta edición de Durango Fashion Week

DANIELA ALMAGUER
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La moda vuelve a tomar protagonismo en la capital con la sexta edición de Durango Fashion Week, una plataforma que reúne a diseñadores, marcas y profesionales de la industria para impulsar el talento creativo y abrir nuevas oportunidades de proyección dentro y fuera de México.

Este sábado y domingo, la Hacienda Mayor se convertirá en el escenario de dos jornadas de moda con pasarelas protagonizadas por diseñadores invitados y marcas de autor. Las propuestas de los creativos participantes compartirán espacio en una experiencia que también incluirá música en vivo y un showroom, donde el público podrá conocer de cerca el trabajo, las prendas y las propuestas de diseño que forman parte de esta edición.

UN EVENTO CON TRAYECTORIA

A seis años de su creación, Durango Fashion Week ha fortalecido su presencia mediante colaboraciones con instituciones y plataformas de moda nacionales e internacionales, con especial interés en generar espacios para diseñadores emergentes y consolidar vínculos con figuras y proyectos de la industria.

Su apuesta es que el talento que se presenta en Durango encuentre oportunidades para llegar a nuevos públicos y escenarios.


Con esta sexta edición, la plataforma celebra su trayectoria y refrenda su intención de acercar al público duranguense a distintas propuestas del diseño contemporáneo, al tiempo que reúne a creadores que contribuyen a la diversidad de la moda actual.


Asi, durante dos días, este evento será el punto de encuentro para descubrir nuevas colecciones, conocer el trabajo de diseñadores invitados y disfrutar de una experiencia que combina moda, música y creatividad.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: MODA Durango Fashion Week moda, Durango, propuestas, sexta

               

                
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