La magia de la Navidad llegó a Paseo Durango con el tradicional encendido de su árbol navideño, un acontecimiento que reunió a decenas de duranguenses para dar la bienvenida a una de las temporadas más esperadas del año.

Entre luces, música y un ambiente lleno de espíritu decembrino, familias completas se dieron cita frente al carrusel de la plaza para ser testigos de este momento especial.

La celebración estuvo acompañada por algunos de los grandes íconos de estas fiestas, como Santa Claus y sus duendes, quienes convivieron con los asistentes y, especialmente, con los más pequeños. Las sonrisas, las fotografías y la emoción de niñas y niños marcaron el evento, que convirtió distintos espacios del centro comercial en un escenario de fantasía navideña.

Como parte del programa, también se presentó un espectáculo musical a cargo de Piedra, Papel o Tijera, preparado especialmente para niñas y niños, quienes disfrutaron de una tarde de entretenimiento, canciones y diversión.