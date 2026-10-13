La obra 'Machetes' abre la reflexión sobre la masculinidad en el Teatro del Norte

La compañía Diletantes Teatro en Movimiento, de Aguascalientes, presentó la puesta en escena “Machetes” en el Teatro Victoria, una obra que aborda el machismo, la identidad masculina y la importancia de reconocer la vulnerabilidad y las emociones.

A través de la tragicomedia en una línea contemporánea, esta puesta propone una reflexión sobre la construcción de ese género y los modelos de hombría que se transmiten de generación en generación.

Con dramaturgia de Mauricio Popoca y dirección de Sergio Figueroa y Daniela Vasch, la obra sigue a Moy y Sinta, dos amigos en la vejez que, a través de la compañía mutua, reconstruyen recuerdos de infancia, juventud y amor, así como una tragedia ocurrida en su pueblo natal . Entre el humor y la nostalgia, los personajes confrontan secretos, heridas y experiencias que revelan las contradicciones de la identidad masculina.

FOTO: Alonso Salazar

Masculinidad, rigidez y vulnerabilidad

A través del teatro físico y una dramaturgia que combina ficción con anécdotas de los propios intérpretes, “Machetes” cuestiona las ideas tradicionales sobre la hombría, la rudeza y el machismo, además de las limitaciones emocionales que estos modelos imponen a los hombres. La puesta en escena plantea la importancia de reconocer la vulnerabilidad, la ternura y la expresión de los sentimientos como parte fundamental de las relaciones humanas.

Uno de los elementos centrales de la propuesta es el machete, objeto que representa la fuerza física, la rudeza y los atributos asociados a la figura del macho. Su presencia adquiere mayor significado conforme avanza la historia, dentro de un espacio escénico de cuatro por cuatro metros en el que los actores desarrollan secuencias de movimiento con apenas dos bancos y una estructura circular suspendida de la que cuelgan 32 machetes.

FOTO: Alonso Salazar

El cuerpo como lenguaje escénico

El elenco está integrado por Sergio Figueroa, en el personaje de Pelopincho, y Joshua Gallegos Villalobos, como Peixe. A través del trabajo corporal y la transformación del espacio, ambos intérpretes construyen los distintos momentos y temporalidades de la historia, en una propuesta que recurre al movimiento para explorar las experiencias y emociones de sus personajes .

La presentación de “Machetes” formó parte de las actividades del Primer Encuentro Regional de Teatro del Norte, realizado en el marco del Festival Revueltas 2026, que reúne propuestas escénicas de distintas entidades y favorece el intercambio entre compañías.