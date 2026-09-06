La presa Tunal II no se terminará en diciembre de 2027; esta es la nueva fecha prevista

La licitación para la construcción de la Presa Tunal II establecía que los trabajos tendrían que terminar en diciembre de 2027; sin embargo, se autorizó un diferimiento, por lo que concluirá hasta después.

¿Cuál es la nueva fecha prevista para que termine la construcción?

“Lo que sabemos es que de que van bien, van en tiempo, hay un desfase, como ustedes sabrán, al principio hubo un retraso ahí por algunos temas sindicales o algunos bloqueos, pero el compromiso es que se termine el primer trimestre del 2028 , tenían la fecha de terminación en diciembre del 27, entonces pues dentro de lo normal, nada qué resaltar y yo creo que va a llegar a buen puerto”, comentó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Iram Ciceña Mejorado.

¿Por qué cambió la fecha de terminación?

Explicó que se redujo el monto para este año. “Lo que sabemos nosotros es que parece que es un diferimiento, al parecer, pero hay que revisarlo, un diferimiento donde este año tiene al parecer una reducción de monto, pero el siguiente año se va a recuperar, así como hay un diferimiento en ese monto que pasa al siguiente año al parecer, pues también hay un diferimiento en tiempo, que de diciembre va a pasar al primer trimestre del 28 ”, mencionó.