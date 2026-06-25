La puesta en escena 'Girasoles en la luna' se presenta este viernes en Teatro Victoria | Horario

Este jueves comenzó en Durango la XXI edición del Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz”, encuentro que hasta el próximo 1 de julio reunirá siete puestas en escena provenientes de distintos estados del país, confirmando la vigencia y riqueza de uno de los formatos más desafiantes del arte teatral.

La programación para este viernes forma parte del Circuito Norte del festival, una iniciativa que acerca a las audiencias propuestas escénicas construidas desde la intimidad del unipersonal, donde un solo intérprete sostiene el peso de la narración y establece un diálogo directo con el público.

Se trata de “Girasoles en la luna”, montaje originario del Estado de México escrito, dirigido e interpretado por Honorio Israel Ríos Hernández.

¿DE QUÉ TRATA?

La obra sigue la historia de Tristán, un hombre con alma de niño que emprende la búsqueda de sus padres después de que una guerra provocara el desplazamiento de su comunidad.

En medio de la incertidumbre y las dificultades de la supervivencia, encuentra compañía únicamente en un girasol, una planta que se convierte en su amiga y confidente mientras conserva vivos los recuerdos de la infancia y la esperanza de reencontrarse con su familia.

Con una duración de poco más de 40 minutos, la propuesta recurre al clown y al teatro físico para abordar temas tan actuales como la migración y el desplazamiento forzado.