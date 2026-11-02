La terquedad contra el legado de Francisco Montoya

Esteban Villegas parece decidido a convertir una ocurrencia demencial en prueba de autoridad. Se acerca el 20 de noviembre, fecha anunciada para inaugurar la nueva plazoleta y la escultura "gigante" de Francisco Villa, de latón, mientras el gobernador mantiene sobre la mesa el traslado a San Juan del Río de la emblemática pieza de bronce, obra de Francisco Montoya de la Cruz.

El mandatario duranguense sigue, pues, empecinado en despojar a Durango capital de su patrimonio cultural; de una efigie cuyo valor no es económico y que, a su vez, rebasa el peso mismo del metal que la cubre. Un capricho que nubla la vista al titular del Ejecutivo y que exhibe tal ignorancia que no debería ser propia de un gobernante.

Y es que la escultura ecuestre del general Villa no se fundió por capricho de un gobernador, sino con el respaldo de mandatarios priistas como Alejandro Páez Urquidi y Héctor Mayagoitia Domínguez, pese a que el maestro Montoya fue siempre un férreo personaje de izquierda. No menos mérito tienen los miles de duranguenses que donaron llaves y otros objetos de bronce.

Es inaudito, que hoy, el actual gobernador parezca no dimensionar el valor cultural de la obra y desconocer también la relevancia que tiene como patrimonio de Durango capital. Porque, además, la escultura no fue un objeto vendido o consignado a gobierno alguno, sino un obsequio de Francisco Montoya para la ciudad y sus habitantes.

Aparentemente, Esteban Villegas solo concibe la cultura sobre un escenario grupero, donde el protagonista principal es él, junto con su compadre Lauro y la costosísima y fina cuadra de caballos que no poseía antes de ser gobernador. Dudo que conozca siquiera el legado completo de Francisco Montoya, reconocido nacional e internacionalmente.

Ni siquiera tiene una vaga idea el mandatario de que el maestro Montoya no solo esculpía, sino que era un artista plástico integral y que el muralismo fue otra de sus destacadas expresiones artísticas. Dejó obras trascendentales en edificios emblemáticos de Durango, como la Casa del Campesino, el Museo de la Ciudad y el mismísimo Museo Francisco Villa.

El muralismo mexicano cuenta con importantes catálogos, investigaciones y colecciones documentales que registran la historia y las obras de sus exponentes del siglo XX. En ellos, el nombre de Francisco Montoya de la Cruz aparece al lado de figuras como David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Diego Rivera, con quienes tuvo, además, una relación muy cercana.

Una petición ciudadana lanzada a través de la plataforma Change.org busca hoy frenar el traslado de la escultura de Francisco Villa, mientras distintas corrientes se cohesionan para lanzar campañas en tierra y reunir más firmas que eviten que el gobierno de Esteban Villegas cometa tal despojo. Afortunadamente, la familia de Francisco Montoya, heredera de su legado, se mantiene firme en esta lucha.

Finalmente, el gobernador tiene que comprender que el patrimonio cultural no pertenece al gobernante en turno ni puede quedar sujeto a sus ocurrencias. Esteban Villegas todavía está a tiempo de entenderlo, así como el alcalde Toño Ochoa entendió que era un disparate cerrar bibliotecas y reculó ante el descontento social manifestado en redes sociales. Durango necesita gobernantes que sepan respetar su historia y su cultura.

EN LA BALANZA.- La caída del 35 por ciento en la producción mueblera y del 17 por ciento en las ventas es otra señal de que la economía de Durango está lejos del dinamismo que presume el discurso oficial. Detrás de las cifras hay fábricas con tiempos muertos, ingresos que no llegan y empleos que, por ahora, se sostienen a costa de mandar trabajadores de vacaciones. Que los empresarios del ramo esperen apenas "salir tablas" en el cierre del año retrata la dimensión del problema. Mientras el gobierno insiste en vender una transformación económica, sectores productivos siguen enfrentando dificultades para crecer y conservar su actividad.

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