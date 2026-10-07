Laboratorio Gráfico Siete Vidas reúne 200 trabajos inspirados en eclipse solar

El eclipse solar total del 8 de abril de 2024 dejó una huella que trascendió la experiencia astronómica para convertirse también en materia de creación artística. A partir de aquel fenómeno, el Laboratorio Gráfico SieteVidas, colectivo independiente y autogestivo de artistas plásticos fundado en 2018 en Durango, convocó a creadores y talleres gráficos de distintas regiones del país para participar en un intercambio nacional de estampas.

La iniciativa, titulada “Sol Negro”, reunió propuestas provenientes de diferentes geografías y lenguajes del grabado y la serigrafía. El resultado es una colección que permite aproximarse al eclipse desde múltiples sensibilidades y que actualmente encuentra un nuevo espacio de encuentro con el público a través de la exposición “Sol Negro: Visiones Gráficas del Eclipse Solar”, instalada en Xalapa, Veracruz.

UNA CONVOCATORIA QUE CRUZÓ FRONTERAS

La convocatoria logró reunir a 201 participantes de 20 estados de México , con presencia de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango , Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

A esta participación nacional se sumaron colaboraciones internacionales procedentes de Cochabamba, Bolivia, así como de Texas y Nuevo México, en Estados Unidos, ampliando el intercambio hacia otras experiencias y contextos vinculados con la gráfica.

Más que una representación literal del fenómeno astronómico, las estampas reunidas en “Sol Negro” muestran la manera en que un acontecimiento de la naturaleza puede transformarse en una experiencia visual cargada de símbolos, interpretaciones y lecturas personales.

ENTRE LO MÍSTICO Y LO ESTÉTICO

Las poco más de 200 estampas que integran el proyecto fueron realizadas mediante diversas técnicas tradicionales y experimentales de grabado y serigrafía. En ellas, el eclipse aparece como un acontecimiento capaz de activar distintas formas de imaginación y reflexión.

Para los creadores participantes, el fenómeno pudo ser entendido como un prodigio natural, pero también como una imagen susceptible de ser llevada hacia terrenos simbólicos, místicos y estéticos. Cada estampa recoge, desde su propio lenguaje, una aproximación individual a un momento que, al mismo tiempo, fue vivido y contemplado de manera colectiva.

Así, “Sol Negro” convierte la memoria de aquel 8 de abril en una experiencia gráfica compartida. La diversidad de técnicas y miradas permite observar cómo un mismo acontecimiento puede adquirir significados distintos al pasar por las manos de numerosos artistas.

XALAPA RECIBE LA MUESTRA

La exposición “Sol Negro: Visiones Gráficas del Eclipse Solar” se inauguró en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz.

La muestra se presenta por primera vez ante el público gracias al Taller de Grabado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, espacio que además cuenta con una participación destacada y numerosa de estudiantes, egresados y maestros de dicha institución.

La llegada de “Sol Negro” a Xalapa representa también la continuidad de un intercambio entre comunidades dedicadas a la gráfica, donde la estampa funciona como punto de encuentro entre generaciones, territorios y distintas maneras de entender la creación artística.

PREÁMBULO DE TRAZOS

La exposición funciona, además, como preámbulo del VI Encuentro de Gráfica Trazos Comunes 2026 , en el que el Laboratorio Gráfico SieteVidas participa como taller invitado.

Como parte de este encuentro, integrantes de Siete Vidas desarrollarán actividades que ampliarán el diálogo alrededor de la gráfica, entre ellas talleres, conferencias y ponencias a cargo de Ali Sandoval, Liliana Cortez e Israel Torres.