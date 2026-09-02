Lago América, Golfo de América, América, ra, ra, ra

El único América que a mí me interesa es el que va invicto en el torneo de la liga de futbol mexicano, y a pesar de ser odiado por el 50% del país, es una de tantas cosas que podemos presumirles a los vecinos del T-MEC. La única América que eliminó a sus equipos de futbol recientemente.

¿Y eso? Bueno, lo escribo en el contexto de los nuevos nombres que se les han asignado desde la Casa Blanca en Washington, a nuestro milenario Golfo de México con costas en México y los USA, y al también milenario Lago Ontario, con puertos en Canadá y los USA.

¿Revancha? ¿Berrinche? Quién sabe. Aunque coinciden estos cambios (de humor) con las revisiones que ayer iniciaron en Washington sobre el multicitado tratado de libre comercio, que ya ahorita ha mutado a uno de no tan libre comercio, y donde participamos los del Golfo de México y los del Lago Ontario, se nos dice, a través de la Secretaría de Economía, que no nos apuremos, que los problemas de seguridad, incertidumbre, competitividad, migración y otros detalles chinos no afectarán el resultado de las negociaciones.

Yo tengo mis dudas, pues todos los días surgen amenazas, tanto a México como a Canadá, de nuevos aranceles, nuevas ideas de grabar las exportaciones, como la demanda exigiendo que las etiquetas de los productos canadienses se emitan solamente en inglés, a sabiendas de que en ese país también se habla el francés y que, por su ley, muchas publicaciones y etiquetas deben llevar los dos idiomas.

¡Qué manier de jodier!, diría mi tía Graziella, que vivió muchos años en Les Alpes Maritims, en Francia. Si ya estamos en un proceso de revisiones y negociaciones anuales, pues ¡ya superémoslo! y vamos a acostumbrarnos a esta situación que viviremos, máximo, hasta el 2036, año en el que posiblemente seamos, de nuevo, anfitriones de otro (sí, de otro) Mundial de fut, según nos dicen los medios deportivos. Dizque ya "metimos" la solicitud.

Y podría ser ¿el año del inicio de otro TTNLCAN (tratado trilateral de no tan libre comercio de América del Norte)? Donde se acuerde que el Golfo de México se llame ya el de América, y el lake Ontario, el Lake América, pero que Texas se cambie a Tejas, California a Califa, Colorado a Verde Blanco y Colorado y Nueva York a Nueva Puebla. Ya veremos entonces.

Por lo pronto, hoy nos queda claro que estamos los tres países más que simbióticamente unidos, totalmente interconectados pues, ya que a pesar de todo lo que obstaculiza el T-MEC, en julio se exportaron 81 mil millones de dólares, el mejor mes exportador en nuestra historia; el sector electrónico con 134% de incremento, o sea, ya no los automóviles, sino las computadoras, servidores y sus partes. Aunque las importaciones también subieron un 45%, solo 850 millones de dólares menos, y nuestro superávit en los primeros siete meses es casi 8 veces mayor al del año pasado.

Es un hecho que este acuerdo comercial ha subido la competitividad de todos los productos de nuestra región y es indispensable que todo siga funcionando como relojito para mantenerla; una baja en competitividad de uno de los firmantes les afecta a los dos restantes.

El año pasado en el índice de competitividad bajamos hasta el número 63 de 70 países; debemos enfrentar estos retos, para crecer nosotros y también la región. No podemos sentarnos en nuestros laureles y confiar que en noviembre los demócratas en Estados Unidos nos van a salvar. Ellos son los que no querían firmar el T-MEC. Estamos, como decimos, "por nuestro santo". A jalar parejo.

Ánimo.