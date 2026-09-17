Lanzan petición para que Esteban Villegas no utilice la vía plurinominal en 2027 y busque el voto en las urnas

Una petición publicada en la plataforma Change.org pide que el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, participe en las elecciones de 2027 mediante una candidatura de mayoría relativa y no por la vía plurinominal, en caso de que finalmente decida contender por algún cargo.

Bajo el título “Que Esteban Villegas compita en el 2027 sin candidatura pluri”, la iniciativa sostiene que el mandatario debería someterse directamente al voto ciudadano para conocer el respaldo obtenido durante su administración.

El texto parte de la posibilidad de que Villegas Villarreal deje temporalmente el Gobierno del Estado para incorporarse al proceso electoral del próximo año. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado qué cargo buscaría, por qué partido competiría ni mediante qué modalidad sería postulado.

La petición atribuye al Gobernador la intención de obtener una candidatura plurinominal, aunque esta versión tampoco ha sido anunciada públicamente por el mandatario ni formalizada por alguna fuerza política.

Piden que se someta al voto directo

Quienes impulsan la iniciativa consideran que una postulación de representación proporcional evitaría que el Gobernador enfrentara directamente el juicio de los electores.

“La vía de la mayoría relativa permitiría conocer cuánta confianza ha ganado durante su mandato”, señala el documento publicado en Change.org.

También argumentan que competir por un distrito fortalecería la rendición de cuentas y daría mayor legitimidad a una eventual llegada del mandatario a un órgano legislativo.

La petición critica además que una candidatura plurinominal pudiera facilitar su acceso a un cargo con fuero. No obstante, la obtención de una postulación de este tipo no garantiza por sí misma un espacio, pues depende de la lista registrada por el partido, de los resultados electorales y de las reglas de asignación correspondientes.

Posible licencia sigue sin aclararse

La iniciativa apareció días después de que Villegas Villarreal hablara públicamente sobre la posibilidad de participar en el proceso electoral de 2027.

Ante esas declaraciones, el secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, reconoció que el mandatario tendría que solicitar una licencia temporal si decide competir, aunque señaló que todavía no existe claridad sobre el procedimiento ni sobre quién quedaría al frente del Ejecutivo estatal.

Vela Valenzuela explicó que una ausencia prolongada no sería cubierta automáticamente por el titular de la Secretaría General de Gobierno y que probablemente tendría que intervenir el Congreso del Estado.

Por ahora, la eventual participación electoral de Esteban Villegas permanece como una posibilidad. No existe una candidatura registrada ni un anuncio oficial que confirme que buscará una posición plurinominal en 2027.