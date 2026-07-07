Las denuncias de corrupción podrían complicar a Trump

Y A se perfilan las campañas para las cruciales elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, y todo apunta a que una de las principales armas de la oposición será -más que la guerra de Irán o las redadas migratorias- las denuncias de corrupción contra el presidente Donald Trump.

La declaración de ingresos de Trump, revelada el 30 de junio, ha dado munición al Partido Demócrata para poner cifras concretas a las acusaciones de que el presidente y su familia se han enriquecido como ningún otro mandatario estadounidense en la historia.

Según la declaración financiera que Trump estaba obligado por ley a divulgar, ganó 2,200 millones de dólares durante el primer año de su segunda presidencia, en 2025. Comparativamente, sus empresas habían ganado 622 millones en 2024, el año previo al inicio de su segundo mandato.

Una gran parte de esas nuevas ganancias provino de la venta de casi la mitad de la empresa de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, a una compañía vinculada a los Emiratos Árabes Unidos.

Además de criticar al presidente por presuntamente mezclar la política exterior de Estados Unidos con sus negocios personales, los demócratas sostienen desde hace meses que las empresas de criptomonedas de Trump representan un flagrante conflicto de intereses.

Según los demócratas, Trump estaba simultáneamente regulando esa industria y beneficiándose de ella.

Trump "declaró ingresos superiores a los 1,400 millones de dólares provenientes de las iniciativas de criptomonedas de su familia el año pasado, lo que demuestra que ahora obtiene la mayor parte de sus ingresos de activos digitales beneficiados por sus propias políticas", señaló la agencia de noticias Reuters.

En el pasado, Trump había sido un severo crítico de las criptomonedas, afirmando que eran usadas por delincuentes para ocultar sus transacciones. Pero tras fundar World Liberty Financial en 2024 y llegar a la Casa Blanca en enero de 2025, tomó medidas para desregular esa industria, dicen sus críticos.

"En el primer año de su presidencia, Trump hizo más dinero que durante todo el resto de su vida junta", dijo el senador demócrata Adam Schiff en sus redes sociales.

El exabogado de la Casa Blanca Ty Cobb, nombrado por Trump en 2017 antes de convertirse en un crítico del presidente, dijo a CNN que los negocios de Trump con las criptomonedas constituyen el mayor caso de corrupción "en la historia de la humanidad".

Además del negocio de las criptomonedas, la familia Trump se benefició, entre otras cosas, de la venta de las memecoins $Trump y de licencias con su nombre en Estados Unidos y países como Arabia Saudita y Qatar. Asimismo, hay chocolates Trump, relojes Trump, perfumes Trump y hasta biblias Trump.

Los demócratas también sacan a relucir el avión presidencial de 400 millones de dólares donado por el Gobierno de Qatar a Estados Unidos, que según reportes de prensa no confirmados pasaría a la biblioteca presidencial de Trump una vez que termine su mandato.

Increíblemente, Trump inauguró la aeronave y posó sonriente ante ella apenas horas después de que se hiciera pública su declaración financiera.

El representante demócrata Mike Levin escribió en sus redes que Trump "logra salirse con la suya" al tratar la corrupción presidencial "como algo normal".

En respuesta a las críticas, Trump dijo: "Estoy lucrando porque la bolsa ha subido".

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, negó cualquier conflicto de intereses y agregó que "los estadounidenses querían un empresario en la presidencia. Él ha tenido una carrera tremendamente exitosa".

La estrategia de campaña de Trump y su Partido Republicano será contraatacar afirmando que el Partido Demócrata se ha convertido -en palabras del propio presidente - en "comunista".

Las recientes victorias de candidatos demócratas de izquierda, que se autodefinen como "demócratas socialistas", en las primarias de Nueva York y Colorado han dado a los republicanos abundante material de ataque.

Aunque los candidatos "demócratas socialistas" no representarían más del 7% de la bancada demócrata si el partido opositor gana el Congreso en noviembre, sus posturas más radicales hacen mucho ruido y le vienen como anillo al dedo al partido de Trump.

Sin duda, el costo de la vida será el tema central de las elecciones de noviembre, como suele ocurrir. Pero mi pronóstico es que, a partir de ahora, las críticas sobre la situación económica compartirán los titulares con las denuncias de corrupción masiva de la familia presidencial.

Truena el trueno, y las nubes bajan a decir que está tronando.

El cielo se ha puesto gris, como la mayoría de las vidas, y la lluvia vendrá sin avisar, como la mayoría de las muertes.

Estoy en mi estudio, y miro el jardín de la casa por el ventanal. El arbolito que nació sin que nos diéramos cuenta parece tener miedo de la tormenta que se acerca. No conozco el lenguaje de los árboles. Si lo conociera le diría que no tema. Las tormentas que aquí llegan no son tan tormentosas. Se vuelven viento manso, y se van luego sin hacer daño a nadie.

El nogal grande agita sus hojas, y se estremecen las del jazmín de Arabia, esa planta con nombre de las Mil y Una Noches que trepa por el muro. Yo no me agito ya, ni me estremezco. Muchas tormentas he visto antes, y sé que todavía alcanzaré a mirar otras.

Temer a la tormenta es lo mismo que temer a la vida. No le temo.

¡Hasta mañana!...