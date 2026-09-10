Las Mujeres Cardencheras se presentarán en el Museo de las Culturas Populares

Las voces de las Mujeres Cardencheras volverán a resonar este sábado, ahora en el Museo de las Culturas Populares de Durango, donde presentarán el concierto “Antología del Tasajo Cardenche Serrano”, un proyecto dedicado a la preservación y documentación de una de las expresiones musicales más representativas del norte de México; el evento iniciará a las 19:30 horas, con entrada libre.

La presentación forma parte del cierre de un proceso de investigación, recopilación y salvaguarda impulsado por las intérpretes Alma Leticia Montenegro, Catalina Bañuelos y María Guadalupe Ríos, consideradas entre las principales portadoras de la tradición cardenche serrana.

De la memoria oral a la partitura

La “Antología del Tasajo Cardenche Serrano” busca dejar constancia de un repertorio transmitido históricamente de manera oral. El proyecto reúne la transcripción de cantos tradicionales a partituras, con el propósito de que estas melodías puedan preservarse, estudiarse y ser interpretadas por nuevas generaciones sin perder de vista su origen comunitario.

La iniciativa surgió como beneficiaria del programa Músicos Tradicionales Mexicanos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y representa un esfuerzo por registrar un patrimonio sonoro cuya riqueza radica precisamente en su carácter espontáneo y en la transmisión de voz en voz.

Acompañadas de coro tasajo

Durante el concierto, las Mujeres Cardencheras compartirán escenario con el Coro Tasajo, agrupación integrada por cantantes profesionales duranguenses que interpreta las obras a partir de las partituras desarrolladas para este proyecto.

La presentación en el Museo de las Culturas Populares llega después de la exitosa función realizada semanas atrás en el Museo de Arte Moderno “Guillermo Ceniceros”, donde el proyecto fue recibido por una sala llena de asistentes interesados en conocer este trabajo de preservación musical; el recinto registró una asistencia que ocupó por completo el espacio destinado al concierto.

Una tradición que resiste

Originario de la región lagunera y de comunidades serranas de Durango, el canto cardenche se distingue por sus interpretaciones a capela, sus armonías vocales y el profundo contenido emocional de sus letras.

Su permanencia enfrenta desafíos ante la disminución de intérpretes, por lo que proyectos como la “Antología del Tasajo Cardenche Serrano” representan una herramienta para fortalecer su conservación y mantener viva una expresión musical que forma parte de la memoria cultural duranguense.