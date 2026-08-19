Las Mujeres Cardencheras y Lázaro Cristóbal Comala compartirán escenario | Fecha y hora

Las Mujeres Cardencheras de Durango y el músico duranguense Lázaro Cristóbal Comala unirán sus voces y universos sonoros este fin de semana en una presentación especial que entrelaza la tradición oral del semidesierto lagunero y las nuevas expresiones de la música independiente del norte del país. El encuentro reunirá dos propuestas que, desde distintos lenguajes, han encontrado en la memoria, el territorio y la identidad duranguense una fuente constante de inspiración.

Y es que, por un lado, las Mujeres Cardencheras, que se han convertido en una de las agrupaciones más representativas en la preservación del canto cardenche, una expresión musical originaria de la Comarca Lagunera caracterizada por su interpretación a capela y por la profunda carga emotiva de sus letras, han contribuido a mantener vigente una tradición considerada parte fundamental del patrimonio cultural del norte de México.

Su labor cobra especial relevancia en un contexto en el que el canto cardenche enfrenta desafíos para su permanencia entre las nuevas generaciones. Sin embargo, proyectos como el suyo han permitido que esta manifestación continúe encontrando espacios de difusión y diálogo con públicos contemporáneos.

EL UNIVERSO SONORO DE LÁZARO

Por su parte, Lázaro Cristóbal Comala, proyecto musical del compositor duranguense Daniel Azdar, ha construido una trayectoria singular dentro de la escena independiente nacional. Su propuesta combina elementos del folk, el blues, la música americana y el canto cardenche, incorporando además una narrativa literaria influenciada por figuras como Johnny Cash, Bob Dylan y Juan Rulfo.

Lo que inició en 2013 como un proyecto acústico de folk, evolucionó con los años hacia una estética más oscura, cinematográfica y experimental, sin perder la conexión con las raíces culturales del norte mexicano.

En su discografía figuran producciones como “Canciones del Ancla”, “Samuel” o “Belmont” , este ultimo, álbum que fue incluido en el libro “Los 200 discos más chingones del rock mexicano”, de David Cortés y Alejandro González Carrillo.

MEMORIA Y CONTEMPORANEIDAD

La presentación es una oportunidad única para escuchar cómo una tradición centenaria dialoga con una propuesta musical contemporánea que ha incorporado elementos del cardenche a su propio lenguaje artístico. El resultado apunta a una mezcla de territorio, nostalgia, resistencia cultural y la vida en el norte del país.