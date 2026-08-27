¿Las nubes dejarán ver el eclipse lunar esta noche en Durango?

Durante la noche de este jueves 27 de agosto, la Luna protagonizará uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año; sin embargo, quienes pretendan observarlo desde Durango tendrán que estar atentos no solamente al cielo, sino también a las condiciones meteorológicas.

El eclipse lunar parcial comenzará a percibirse desde las primeras horas de la noche y alcanzará su punto máximo alrededor de las 22:12 horas, cuando más del 96 por ciento del disco lunar se encuentre dentro de la sombra de la Tierra.

No obstante, las nubes y la posibilidad de lluvia podrían dificultar su observación desde algunos puntos de la ciudad.

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¿Estará nublado durante el eclipse en Durango?

El pronóstico meteorológico para la ciudad de Durango contempla un incremento de nubosidad durante la tarde y noche, además de posibles chubascos.

Las condiciones podrían comenzar a cambiar entre las 18:00 y las 20:00 horas, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de precipitaciones. Para las 21:00 horas, cuando el eclipse comience a resultar más evidente, la probabilidad de lluvia rondaría el 50 por ciento.

Alrededor de las 22:00 horas, muy cerca del punto máximo del fenómeno, se prevé cielo parcialmente cubierto y hasta un 50 o 60 por ciento de probabilidad de lluvia débil, de acuerdo con sitios especializados en meteorología.

Esto no significa que el eclipse quedará completamente oculto durante toda la noche. La nubosidad podría presentarse de manera intermitente y permitir que la Luna sea observada entre algunos claros, especialmente si las precipitaciones son aisladas.

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¿A qué hora conviene buscar la Luna?

La fase penumbral comenzará aproximadamente a las 19:23 horas, aunque el cambio inicial será difícil de distinguir a simple vista.

La parte más llamativa se desarrollará durante las siguientes horas y el máximo llegará cerca de las 22:12 horas. Por ello, el mejor periodo para intentar observarlo será entre las 21:00 y las 23:00 horas.

Será recomendable buscar un sitio con una vista despejada hacia el este y alejado de edificios, árboles o luminarias intensas. Si el cielo permanece cubierto en un sector de la ciudad, podría haber mejores condiciones en otro, debido a que las nubes y lluvias previstas serán variables.

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El pronóstico todavía puede cambiar

Las condiciones meteorológicas pueden modificarse en cuestión de horas, especialmente durante la temporada de lluvias. Por esa razón, será conveniente revisar imágenes de radar y el pronóstico más reciente antes de salir.

El eclipse puede observarse directamente y sin utilizar lentes especiales, pues no representa el mismo riesgo para la vista que un eclipse solar. Aunque las nubes amenazan con entorpecer el espectáculo, todavía existe la posibilidad de que los duranguenses alcancen a contemplar la Luna parcialmente oscurecida entre algunos claros del cielo.