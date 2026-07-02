Las remesas a México suben un 2.8% en primeros 5 meses

EFE

México recibió 25 mil 287 millones de dólares en remesas en los primeros cinco meses de 2026, un aumento interanual del 2.8%, con lo que mantiene una tendencia al alza, tras casi un año de descenso en los ingresos luego del endurecimiento de políticas antimigratorias de Estados Unidos, informó este miércoles el Banco de México (Banxico).

A México llegaron 520 millones de dólares más que los 24 mil 588 millones de dólares recibidos en los primeros cinco meses de 2025, detalló Banxico.

Sin embargo, el número de operaciones cayó un 2.3% hasta 62.99 millones, el 99.2% de ellas transferencias electrónicas.

Tan solo en mayo, México captó 5.611 millones de dólares en remesas, un aumento interanual del 3.8%. Además, respecto al mes anterior, las remesas aumentaron un 6,7 %.

En el quinto mes de 2026, hubo una disminución interanual del 1.7% en remesas recibidas.